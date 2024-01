"El AVE hará que más madrileños compren casa en la zona rural de Gijón y su entorno"

Tras una larga trayectoria al frente de una empresa de distribución de productos para el campo, José Ramón Fiaño Rodríguez (Pervera, Carreño, 1961) es desde marzo de 2021 presidente de Caja Rural de Gijón, cooperativa de crédito que en 2024 cumple 60 desde su constitución en julio de 1964, aunque comenzó a operar al año siguiente. Caja Rural cuenta con 8.000 socios y 30.000 clientes en Gijón y también en zonas de Carreño y Villaviciosa.

–¿Qué tal ha sido el ejercicio 2023 para Caja Rural de Gijón?

–Ha sido el mejor ejercicio de la Caja en 60 años, con un incremento importante en beneficios respecto al año anterior en el que también crecimos. Yo cogí la Caja con medio millón de beneficios y pasamos a 1,9 millones en 2022 y este año va a ser bastante más.

–¿A qué obedece la mejora de los resultados?

–Gestión, confianza de más clientes en la entidad y también nos ha favorecido mucho a la banca la subida de los tipos de interés en 2023 y que la retribución del pasivo se ha hecho en porcentajes muy pequeños.

–¿Prevé que se mantenga el escenario?

–Yo creo que los tipos de interés empezarán a bajar a mediados de año. Posiblemente haya tres bajadas en pequeños porcentajes, del 0,25. No cuento con ninguna bajada brusca y creo que el precio del dinero también se va a mantener caro, entre el 2,5% y el 3% en 2025, si queremos llevar la inflación al 2% como quiere Lagarde. Eso en condiciones normales, porque no solo la situación económica influye en la inflación, sino que también pueden tener repercusiones los conflictos geopolíticos. No creo que España vaya a entrar en recesión, aunque puede haber un primer semestre un poco delicado. Las hipotecas bajarán poquito a poquito, se habla mucho de la mora en la banca, pero a nosotros la mora gracias a Dios no nos está repuntando. No tenemos grandes concesiones de crédito a empresas ni al consumo, que tienen más riesgo que las hipotecas.

–¿Qué perspectivas ve para Asturias?

–Parece ser que se va a apuntar mucho por el tema del turismo con la llegada del AVE. A mí me gustaría que fuera un turismo de calidad y controlado, porque también va a traer un incremento de gastos importante a la ciudad, por ejemplo en el servicio de limpieza o en la atención sanitaria. Creo también que estamos dejando caer mucho el sector industrial y eso lo veo peligroso.

–¿Qué hacer?

–Uno de los grandes inconvenientes es el tema burocrático. Por ejemplo, poner en marcha una quesería en la zona rural lleva año y medio o dos años de trámites.

–Se está planteando regular, como en otras comunidades, fórmulas para agilizar los trámites en grandes proyectos estratégicos. ¿Qué opina?

–Tiene que agilizarse para todos, también para la pequeña empresa, con alguna fórmula jurídica tipo declaración responsable. Porque si no, mucha gente se desespera y acaba abandonando su proyecto empresarial.

–¿Y qué perspectivas ve para el campo asturiano?

–Yo lo veo en declive desde hace años. Hay mucha gente en torno a los 60 años y dentro de cinco años creo que va a haber una estampida importante cuando se jubilen, porque no hay relevo generacional. Quedarán zonas limitadas para la ganadería de leche en el occidente como en Luarca, Navia, Tapia y alguna otra, como Salas y Tineo, y poco más. El 2023 ha sido un año complicado, porque ha habido mucho incremento en los precios de plásticos, abonos, productos agroquímicos, alfalfa, cebada y demás. A ello se une que hubo una seca muy importante que hizo que la producción de maíz haya sido entre un 30% y un 50% inferior a un año convencional según los casos.

–¿Favorece a alguien en el campo asturiano el cambio climático?

–A los productores de vino en Ibias y Cangas del Narcea, aunque tienen producciones pequeñas. Las zonas vinícolas importantes en el país, como La Rioja o Ribera del Duero, cada vez están teniendo que plantar viñedos a más altura para tener mayor humedad, lo que tiene sus riesgos por las heladas.

–Hablaba del alza de los costes de los ganaderos. Los precios no se los suben.

–Sus costes han subido más del 50% y, por ejemplo, en 2023 les han bajado el precio de la leche de media 7 céntimos. Eso va a acabar haciendo inviables las explotaciones. Los que están aguantando es para llegar a la jubilación, pero no va a haber relevo generacional.

–¿Cómo puede afectar a la industria transformadora?

–Eso es importante, porque el sector agroalimentario en Asturias representa un 23% del PIB. Si no hay suministros, tampoco va a haber proceso de transformación o se tendrán que traer de afuera.

–También están cerrando los mataderos, como el de Gijón.

–Así es. Hace dos años la ternera de Asturias fue premiada como la mejor de Europa junto a otra carne italiana, pero no la estamos sabiendo promover, algo que sí están sabiendo los gallegos con su carne. El presupuesto que tiene la administración asturiana para el desarrollo de su imagen de marca es ínfimo, al igual que para Alimentos del Paraíso, no sólo para que se consuman aquí nuestros productos, sino también fuera.

–¿Cuánta actividad agraria hay en Gijón?

–Muy poca y cada vez menos. En pocos minutos llegas del centro de Gijón a sus parroquias rurales, el campo y la ciudad están muy cerca y buenas fincas se acabaron dedicando a la construcción de vivienda. Un ejemplo es Somió. En otras parroquias la actividad del campo se ha ido abandonando por la falta de rentabilidad, por edad y porque sigue habiendo mucho ofrecimiento de pagar esos terrenos para urbanizar con un dinero que la familia propietaria nunca va a conseguir teniendo 30 vacas. Se pueden poner muchos ejemplos; La Camocha, Deva... y también territorios colindantes como Arroes, Quintes, Quintueles, Pervera o Guimarán, en los que hay mucha vivienda individual. Está desapareciendo la economía rural. Otro motivo es que Gijón es de los ayuntamientos que tiene las medidas medioambientales más duras en explotaciones ganaderas.

–¿Y otras actividades agrarias?

–Hombre, en Gijón no hay grandes pumaradas, salvo en Serín, ni hay grandes explotaciones de faba.

–Dice que muchas fincas se han vendido para edificar. ¿Qué tal es la integración de los urbanitas?

–Cualquier casa de aldea de toda la vida está abierta. Yo conozco a los presidentes de todas las asociaciones vecinales de las parroquias de Gijón y todo el mundo me comenta lo mismo, que una persona que va a vivir de la ciudad a la zona rural, lo primero que hace es poner un seto alrededor de su casa para cerrarla. Y no se integran, no participan en las fiestas del pueblo, tampoco en la asociación de vecinos ni colaboran económicamente haciéndose socios, con excepciones, y eso no se ve bien.

–¿Dónde se está produciendo esa llegada de urbanitas?

–Hay varias zonas, pero en Caldones, Pinzales, Cenero y Serín es algo habitual. Y con la llegada del AVE habrá más gente que venga de Madrid a vivir a la zona rural. Hace unos meses, un constructor de Gijón hizo una urbanización en Quintes con seis parcelas, se quedó él con un chalet y de los otros cinco, tres los vendió a personas de Madrid como segunda vivienda. Eran personas que ya habían venido de vacaciones antes y alguno que antes iba al sur de España, pero ya no soportaba aquel calor los veranos.

–¿Qué tal ha ido la recogida de juguetes?

–Ha sido un éxito. En cada oficina se desbordaron las cajas de Cartonajes Vir que habíamos puesto para recogerlos y entregarlos a familias sin recursos en colaboración con Cruz Roja. A través de la Fundación Caja Rural vamos a ayudar a gente necesitada. Contribuimos con un grupo de cazadores con flecha a la caza de jabalíes en Gijón, cuya carne se entrega a la Cocina Económica. En tema de Fundación también quiero desarrollar cuestiones deportivas, entre otras haremos cosas con la Fundación del Sporting, con actividades para niños. Ya hemos estado viendo ideas con gente del Sporting, que cerraremos seguro con David Guerra.