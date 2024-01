"Éxito" de la cabalgata, este año más clásica y sin desfile de animales

Quizás sea por la magia de la Navidad que ya se despide, pero tanto el gobierno local como gran parte la oposición, cada partido con su motivo, coincidieron en aplaudir la ejecución de la Cabalgata de Reyes que hace dos días llenó las calles de la ciudad de ilusión. Solo Vox se desmarcó de esta línea con un duro recado que dejó la portavoz, Sara Álvarez Rouco, al que fuera su compañero de partido, el concejal no adscrito Óliver Suárez y presidente de Divertia. "No hemos notado ninguna mejoría con relación a la pasada y triste época socialista", afirmó la líder de Vox. Si bien, el resto de formaciones, con la alcaldesa Carmen Moriyón a la cabeza, estuvieron satisfechas con el resultado. "Fue un día redondo", razonó la regidora.

"Lo más importante es que los gijoneses volvieron a disfrutar de una cabalgata de Reyes navideña, con un estilo ajustado al que siempre se ha caracterizado a esta cita, y con el disfrute de los niños y niñas como único objetivo", afirmó Moriyón. "Eso, sumado al éxito de las nuevas carrozas, al gran trabajo de todos los participantes, y a la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del personal de limpieza y de los técnicos municipales, hace que el balance sea muy satisfactorio", añadió la primera edil. "El día fue redondo con el recibimiento de los Reyes y creo que se entendió como un acierto la decisión de recuperar el Ayuntamiento como espacio de recepción", aseguró. "Fue muy emocionante ver la ilusión de los niños y niñas al saludar a los Reyes y, en muchos casos, descubrir al mismo tiempo un edificio tan importante para la ciudad como es la Casa Consistorial", agregó. "La Navidad siempre debe girar en torno a la ilusión y creo, honestamente, que estas Navidades han estado a la altura de una ciudad como Gijón", finalizó.

La primera teniente de alcaldesa, Ángela Pumariega, no entró en valoraciones particulares de la cabalgata, pero sí de la Navidad. O más bien de su potencial. "Gijón puede convertirse en esa relación de municipios que aspiran a consolidarse como destino turístico en Navidad", indicó. "Los esfuerzos que se han hecho desde el Consistorio, con un gran inicio de las navidades con el encendido, se han traducido en un impulso económico para la ciudad, tanto para la hostelería como para el comercio, que nos han trasladado la gran actividad que han tenido", afirmó.

Carmen Eva Pérez, concejala del PSOE, se centró en el papel de los vecinos. "Son ellos los que, cada uno, con sus posibilidades, se apañan para convertir la Navidad en un momento especial de valores y tiempo compartido", dijo. La socialista afirmó que "un año más" los gijoneses han disfrutado de estas fechas "lejos de las polémicas y los intentos de hacer de la cabalgata y la Nochevieja una cuestión ideológica".

Noelia Ordieres, concejala de Izquierda Unida, se mostró satisfecha por cómo ha salido la Navidad. "Hubo mucha gente en la calle y los negocios estuvieron muy concurridos. Es una alegría para los pequeños comercios de barrio", dijo. La edil destacó que, "como otros años", la cabalgata fue "un éxito" gracias "a las miles de personas, especialmente niños" que "ponen toda su ilusión". Ordieres destacó que "el gran acierto" fue no incluir animales, cuestión que su partido denunció. "Lo vimos con el lamentable accidente con los caballos en Oviedo. Esperamos que se descarte para siempre su participación", dijo. Ordieres lanzó directamente un mensaje para Carmen Moriyón. "Le debe unas disculpas a muchos vecinos de Gijón por sus desafortunadas declaraciones sobre la izquierda y la cabalgata", consideró. "Una Alcaldesa no puede lanzar mensajes que incitan al odio y a la polarización. Defender la Navidad y la ilusión de nuestras hijas e hijos no es incompatible con defender una cabalgata sin animales", zanjó.

Olaya Suárez, la portavoz de Podemos, también celebró que no hubiera animales en la cabalgata. "Fue bastante guapa y completa, sin animales y muy navideña. Quedó genial, así que así se debe seguir en los próximos años", valoró. "Me gustó la megafonía. La pena fue que el tiempo no acompañó", apostilló.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, representó la opinión más crítica de todos los partidos. "Se nos prometió una puesta en escena espectacular y lo más llamativo fue la ilusión de los gijoneses", dijo. "Nos alegramos por los hosteleros y comerciantes, pero salvo la novedad de la vuelta de las campanadas, no se pueden destacar eventos. No hubo nada novedoso", valoró. Fue crítica también con la Cabalgata. "No entendemos qué entienden por novedad. Las carrozas estaban obsoletas, los figurantes los de siempre y mal organizados y con unos tiempos de desfile pésimos", opinó. "La falta de brillo, salvo por los Reyes Magos, fue total", añadió. "Se ve la chapuza de los dromedarios afectó a los organizadores".

Por su parte, Manuel Cañete, presidente de la Federación vecinal, lamentó la iluminación desigual de la ciudad. "Creo que en algunas zonas había sobredosis de luces y apostaría por otro modelo que no fuera a ver quien ilumina más.". Su homologo en la rural, Miguel Llanos, aplaudió que este año los adornos llegaran más a las parroquias, aunque matizó que "su cantidad sigue siendo mejorable". En cuanto a la Cabalgata reclamó para el año que viene una que "pase por las parroquias".