"Para mí es un orgullo que traduzcan mi trabajo al italiano". El escritor gijonés Fernando Menéndez García sigue traspasando fronteras. Tras ganar premios internacionales y ser traducido al francés y al rumano, recientemente ha visto como algunos de sus trabajos han sido convertidos a la lengua itálica.

"Gotas de silencio" es el título en castellano de la obra de Menéndez ahora editada por la italiana I Quaderni del Bardo edizione. El trabajo, "Gocce di silenzio" en su traducción, ha dado lugar a un ejemplar bilingüe italiano/español con más de medio centenar de composiciones en sus páginas. La traducción ha corrido a cargo de Fabrizio Caramagna y del propio Menéndez, que también ha diseñado la portada, con un sugerente y llamativo juego de tintas sobre un fondo negro. El prefacio lo firma Anna Antoliseis, presidenta de la Asociación del aforismo italiano, una de las entidades más prestigiosas de Europa.

"En Italia el aforismo es muy importante. Tienen mucha tradición", ensalza Menéndez, encantado con la publicación de esta edición. "Los aforismos tienen un público muy reducido. Por eso, que una editorial esté interesada en traducir tus trabajo te hace sentirte reconocido", confiesa el autor gijonés.

Menéndez no deja de coleccionar éxitos. Sin ir más lejos, solo hace unos meses fue galardonado en el Festival Internacional de aforismos de Tecuci, en Rumanía. No era la primera vez que sus composiciones eran premiadas. En 2012 se llevó el premio Naji Naaman en el Líbano, mientras que dos años después logró el mismo reconocimiento en el certamen internacional de Torino, en Italia. "Este tipo de galardones no te dan ningún rédito económico, ya que se trata de un género muy minoritario. Es más la satisfacción de sentir tu trabajo respaldado", asegura sobre un tipo de composiciones que "en España tienen muy poca tradición", y que define como "buscar una frase muy condensada, que no quede cerrada, pero que a la vez te dé amplitud sin llegar a ser categórica". "Eso sí, cuanto más breve, mejor", apostilla.