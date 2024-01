Los vecinos, a favor de explorar modelos que aúnen ocio y empresa para Naval Gijón

Los planes del gobierno local para desarrollar el suelo de Naval Gijón, con un modelo de colaboración público-privada inspirándose en modelos europeos como el LX Factory de Lisboa y compaginando las actividades de economía azul en los edificios que se van a promover con el uso de sus bajos para actividades hosteleras, de ocio, cultura, arte y servicios de salud, tal como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha sido bien acogida por parte de los vecinos y de la patronal hostelera y hotelera, Otea.

El presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, hizo hincapié en el último aspecto, destacando el potencial turístico de la transformación de los terrenos del antiguos astillero gijonés. «Siempre opinamos que Naval Gijón puede ser el gran polo turístico de nuestra ciudad donde tendría que haber espacio para hostelería, hotelería y empresas turísticas vinculadas con actividades que se podrían desarrollar en su dársena, unido al mundo de la cultura como música y teatro», señaló el representante de Otea.

Lorenzo también destacó la idea que está detrás del proyecto de integrar ese antiguo espacio industrial en la ciudad: «Es una zona única para transformar Gijón y que evitará el arrinconamiento actual del Acuario y de la playa de Poniente, además de estar a pocos metros de la futura estación de tren».

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, valoró la búsqueda de referentes en otros proyectos, como el LX Factory de Lisboa, la reconversión de una antigua zona fabril en un área para empresas ligadas al mundo del diseño e internet que se ha convertido además en epicentro de la movida lisboeta. «Es bueno conocer proyectos parecidos en otras ciudades, pero lo importante es acertar en un modelo que recoja la filosofía del PGO y el uso público de esos espacios», señala Cañete, quien reclama que se debe tener en cuenta la opinión de los vecinos en la solución que se adopte. «Creo que es importante que en el Consejo Social se creara una mesa en la que unos y otros, también la oposición, puedan conocer y aportar para que esto sea un proyecto de ciudad», concluye.

Para los vecinos «Pando» de Poniente, recuperar este espacio para la ciudadanía es «fundamental». «Entendemos que a esa zona hay que dotarla de servicios para que tenga vida», destaca el vicepresidente de la entidad vecinal, Javier Palacios, quien ve con buenos ojos replicar una fórmula similar a la de LX Factory aunque, eso sí, advierte que si hay un ocio «tiene que ser de calidad». Además, Palacios también apunta a que en los usos de ese suelo también se podría contemplar el residencial: «Hay espacio para todo».

El portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», considera que para poder integrar los terrenos de Naval Gijón en la ciudad «hay que tener una visión integral y real de esa zona, pero también de toda la costa gijonesa», en especial la del oeste. También sigue defendiendo la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Gijón (propietaria de la mayor parte del solar) y el Ayuntamiento para el desarrollo de ese suelo «y si además, se consigue la participación de inversores privados, bienvenida sea». Lo primero no va en la linea de los planes del ejecutivo municipal, que va a comprar los terrenos al Puerto y negocia hacer lo propio con la parte perteneciente a Pymar. El solar de Naval Gijón ocupa una superficie de 60.085 m2, de las que el Puerto posee casi el 65%.

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, coincide con el PSOE en que «la actuación en Naval Gijón no puede abordarse como un proyecto aislado para Naval Gijón, sino que debe hacerse como un proyecto integral para El Natahoyo. Actuar de forma aislada en los terrenos de los antiguos astilleros, sin atender las necesidades de los vecinos que viven en el barrio, va a provocar un proceso de gentrificación. Ahí tenemos, como ejemplo paradigmático, el caso de La Barceloneta». Llana también critica que el gobierno local no esté buscando el diálogo en torno a un proyecto como este que es de ciudad. Señala que la Alcaldesa «en el mes de julio se comprometió a crear una mesa con los partidos para definir el futuro de Naval Gijón, y en el Pleno septiembre se comprometió a incorporar a los agentes sociales y a los vecinos a esa mesa», algo que no ha hecho pese a que avanza el proyecto, dice.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco indica en el mismo sentido que todos los grupos municipales «debemos estar presentes en un asunto tan relevante», en el que el Ayuntamiento debe volcarse, considerando «lógico que se observen otros modelos con buenos resultados en otras ciudades costeras para sintetizar lo mejor de cada uno y adaptarlo a Gijón en una propuesta ambiciosa.

No fue posible ayer contar con una opinión de Podemos.