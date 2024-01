El acusado de matar a un octogenario en Montevil solo era consumidor de metadona

Consumía metadona y no otras drogas y tiene reconocida una importante discapacidad por padecer esquizofrenia paranoide. La instrucción del caso del hombre acusado de matar a un octogenario en Montevil, al que empujó sin motivo a finales de septiembre en la calle Velázquez, avanza con los resultados de las pruebas de drogas a las que fue sometido el detenido. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el procesado realizó una prueba de pelo para que se comprobara si seguía siendo drogadicto. Según las fuentes consultadas, la prueba, más allá de la metadona, la cual tomaba desde hace 20 años, descarta que consumiera de forma habitual otras drogas en el momento del ataque. Por otro lado, un informe oficial fechado a 5 de mayo del año 2000 le reconoce una minusvalía del 46 por ciento por la enfermedad mental que padece.

Estos nuevos datos se suman a una instrucción en la que una de las claves será comprobar qué es lo que dicen sus forenses respecto al grado de imputabilidad del acusado. Las fuentes legales consultadas señalan que, pese a estos nuevos datos, los médicos podrían estimar perfectamente que, en el momento de cometer los hechos, sus capacidades volitivas no estaban afectadas por completo y, por tanto, era perfectamente consciente de lo que hacía. La experiencia de otros casos parecidos señala, por otro lado, que lograr que un acusado sea completamente inimputable, es decir, que no pueda ser juzgado de ninguna manera, es algo realmente complicado.

El informe de drogas al que fue sometido señala que el acusado, que está a punto de cumplir los 51 años, no consumía heroína en los últimos tres o cuatro meses desde que se le realizó la prueba. Tampoco cocaína, ketamina, derivados anfetamínicos, ni cannabinoides. El test sí que refleja un "consumo repetido" de metadona desde los últimos tres, cuatro meses desde que se remitiera el mechón de pelo para su estudio. Este informe médico también indica que, pese a que queda acreditado que en ese tiempo no era un consumidor habitual de las drogas ya mencionadas, no se puede descartar un "consumo esporádico" en ese tiempo de dichas sustancias. La metadona era una sustancia muy conocida para él ya que la tomaba desde hacía por lo menos dos décadas.

Por otro lado, ya consta en el sumario del caso, un informe oficial donde se refleja que desde hace 23 años tiene diagnosticada una minusvalía del 40 por ciento que, por parámetros sociales, se eleva hasta el 46 por ciento como resultado final. Dicha minusvalía viene porque padece una esquizofrenia paranoide cuya causa, aún sin estar clara, podría estar ligada a ese consumo de drogas frecuente que tuvo en el pasado. Según estas mismas fuentes, el acusado de matar al octogenario, llamado Ismael Alonso "Mael", ha estado en tratamiento en los servicios municipales, en la Fundación Hospital de Jove y en una conocida institución dedicada a la desintoxicación de drogodependientes situada en la provincia de Palencia. Se han pedido informes a todas ellas para tener más datos sobre él.