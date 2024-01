Emtusa, que bate su récord de viajeros, urge un plan estatal para ampliar flotas y rutas

Récord histórico de usuarios en el bus urbano de Gijón. Los vehículos de Emtusa transportaron el año pasado a 19,7 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 4,54% respecto a 2019, la cima histórica hasta la fecha. Además, los datos a cierre de 2023 también reflejan un importante aumento en el uso de los bonos en relación al año pasado. El gobierno local destaca la parte positiva de las cifras, la del incremento en el uso del transporte público, pero alerta sobre el perjuicio que suponen para las arcas municipales las políticas de descuentos para fomentar el uso del transporte público por parte del Gobierno Central. "Es importante favorecer el transporte público, pero el descuento estatal del 30% del billete, que obliga a los ayuntamientos a poner el otro 20%, no viene acompañado de un plan de inversiones para ampliar flotas y rutas. Por lo tanto, es una medida cortoplacista", denuncia el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano, el forista Pelayo Barcia.

Según los datos oficiales, fueron 19.770.876 el número de trayectos efectuados por los buses de Emtusa en 2023. Esta cifra supone un incremento del 26,82% respecto al año anterior, 2022, cuando fueron 15.589.899 los desplazamientos efectuados por la compañía municipal. Pero, además, los números a cierre de 2023 suponen un incremento del 4,54% respecto a 2019, techo histórico hasta la fecha. Desde el gobierno local achacan este incremento "a la recuperación definitiva de la actividad previa a la pandemia y a la política tarifaria vigente a lo largo del ejercicio". "Tras el titular, que a todos nos gusta leer, de que cada día más personas utilizan el transporte público en Gijón, se esconde un crecimiento de pasajeros desequilibrado, pues el 60% de los viajeros utilizan únicamente cuatro líneas", advierte Barcia.

Esas líneas de las que habla el concejal son la EL01, del Cerillero al Hospital de Cabueñes, que transportó a 3,39 millones de viajeros en 2023; la EL12, del Cerillero a Contrueces, que movió a 3,19 millones de viajeros; la EL15, de Nuevo Roces al Hospital Cabueñes, con 2,72 millones de desplazamiento efectuados; y la EL10, de Pumarín al Hospital de Cabueñes, que transportó a 2,54 millones de pasajeros. Estos datos parecen indicar que las líneas que tienen como destino y cabecera el centro hospitalario referencia del área sanitaria V son las más utilizadas junto a las que conectan la zona oeste y sur con el centro.

En el otro lado de la balanza, en el de las menos utilizadas, se encuentra la EL36, de Tremañes a La Calzada, con 3.671 viajeros en todo el año; la EL21, del Hospital de Jove a la Campa Torres, con 4.882 viajeros; y la de EL26, de Gijón a Deva, con 5.877 viajeros. Estas líneas solo disponen de unas pocas frecuencias diarias.

Falta de conductores

Las estadísticas de 2023 también dejan un incremento en el uso de tarifas bonificadas, del 32,65%, y una reducción en la venta de billetes ordinarios, que cae en un 16,3%. Dentro de ese primer grupo destacan por número de usos los que utilizan el bono normal (7,2 millones de trayectos), los menores de 17 años (2,4 millones de viajes), los mayores de 65 (2,7 millones de trayectos) y los que emplean los títulos CTA (1,3 millones de desplazamientos). El Ayuntamiento achaca este incremento en el uso de bonos y abonos a la política de descuentos municipal, que incluye, entre otros, descuentos para menores de edad y jubilados, y que tiene un coste para el erario local de 2.010.553,22 euros. "Es importante favorecer el transporte público, pero del descuento estatal, del 50% del billete, del que el Gobierno central aporta el 30% y obliga a los ayuntamientos a poner el otro 20%, no viene acompañado de un plan de inversiones para ampliar flotas y rutas. Por lo tanto, es una medida cortoplacista y además insolidaria, ya que solo beneficia a quienes ya tenían acceso a este tipo de transporte, pero no mejora en nada la vida de aquellos que no pueden utilizarlo", señala Barcia. Además, el edil destaca que el gobierno local "ya ha puesto de su parte con un plan de inversiones 100% municipal por importe de 23,4 millones de euros". "Le pedimos al Ministerio que tome ejemplo, abandone el populismo y piense en la sostenibilidad de los servicios públicos", ensalza.

Desde el comité de empresa también celebran el récord de viajeros, aunque resaltan que la plantilla está necesitada de medios personales y vehículos. "Tener más conductores y buses nos permitiría mejorar el servicio e incrementar el número de viajeros", señala Armando López, del sindicato ASI, presidente del comité de empresa de Emtusa, quien alerta de que la merma de ingresos de la que se queja Barcia, "no debe ser usada en un futuro para justificar recortes o una privatización de la empresa".

Abierto el plazo de renovación de las tarjetas de residente de la ORA para las zonas 1, 3 y 4

El plazo para renovar las tarjetas de residente de la ORA en las zonas 1, 3 y 4 está abierto desde ayer y hasta el 19 de enero. Los interesados en realizar el trámite podrán hacerlo en las oficinas de atención al público de la Empresa Mixta de Tráfico (Ezcurdia, 56) de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Para efectuar la renovación es necesario presentar el permiso de circulación del vehículo, el DNI del titular y el recibo de la viñeta. Los residentes con tarjetas del años 2023 podrán optar al pago directo de los 45 euros en la cuenta BBVA ES09 0182 2325 02 0204031619. Una vez efectuado el ingreso deberán girar un recibo bancario, así como la matrícula del vehículo y el número de tarjeta de 2023 al correo electrónico emtgoragijon@eysaservicios.com. En el justificante deberán aparecer los datos del titular de la tarjeta renovada. El plazo para la renovación de las tarjetas de la ORA de las zonas 5, 6 y 7 será del 22 de enero al 2 de febrero. Los usuarios de las zonas 8, 9 y 10 podrán efectuar el trámite entre los días 5 y 16 de febrero; mientras que los de las zonas 11, 12 y 13 tendrán su turno entre el 19 de febrero y el 1 de marzo. La anterior ordenanza de movilidad, tumbada el pasado 10 de noviembre, contemplaba que las personas con discapacidad tuviesen que abonar 45 euros al año para aparca en las zonas de estacionamiento regulado. Ahora, con la anulación de la norma municipal, los usuarios que dispongan de este distintivo seguirán sin pagar por la ORA.