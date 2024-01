El gaitero gallego Carlos Núñez (Vigo, 1971) vuelve a Gijón. Estará este viernes en el teatro Jovellanos (20.30 horas) con su proyecto "Celtic Sea", que analiza junto al estado actual y futuro de la música celta. El concierto tendrá sorpresas, como la participación de Jon Pilatzke, que es el violinista de "The Chieftains", o el sorteo de un viaje en barco a Irlanda, cortesía de la naviera Brittany Ferries.

–Dará su primer concierto del año en Gijón. ¿Es casi la misma sensación que cuando se empieza al colegio o guarda algún rito especial?

–No diría que es un concierto iniciático, pero sí diría que es un concierto muy especial. Es con el que arranco un año que creo que va a ser fantástico para la música celta y espero también para otros ámbitos. Arranco en Asturias y es maravilloso. Hace dos años que no toco en el Jovellanos, así que será como una puesta a punto de mis novedades, me siento un poco como un Rey Mago.

–¿Qué trae al público?

–Mi nuevo proyecto, muy interesante. Hace un año conocimos a la gente de Brittany Ferries, que cumplían su 50.º aniversario. Es una compañía que nació con los agricultores de Bretaña y los llevaban en sus barquitos hasta la isla. Hoy en día es la gran naviera del Atlántico, que mueve tres millones de personas entre los países celtas. El CEO de la compañía me dijo aquel día que sería maravilloso que trajésemos un himno intercéltico para reflejar ese espíritu. Y me pidieron que más allá del himno siguiésemos trabajando juntos e hiciésemos una sinfonía con la música de todos esos países celtas que Brittany Ferries une por mar. Lo bonito de todo esto es que siento que está volviendo a resurgir esa ilusión en el mundo celta. Es el momento de reivindicar un poco de orgullo para nuestro mundo atlántico.

–¿Siente que no es lo suficientemente reconocido?

–Quizá por cuestiones sociales o políticas, pues España ha apostado por el caballo del Mediterráneo. Siempre era más bonito, mejor clima, más culto o avanzado. Pero el Atlántico se ligaba a brujas, a mal tiempo o al pasado. Lo que viene detrás de toda esta operación reivindicar ese orgullo por el Atlántico, porque creemos que tenemos una cultura con unos valores que compartir con el resto de la gente, con unas tradiciones muy fuertes y, además, tenemos esa capacidad de hacer equipo y familia, aunque hablemos lenguas muy diversas. En mi caso la primera vez que vi tocar un gaitero asturiano no fue en España, sino en Lorient. Y ahora que el Atlántico con el cambio climático se está reivindicando como un gran destino turístico tenemos que recuperar ese orgullo. Porque es un fenómeno que va más allá de la música.

–¿Por qué considera que va a ser el año de la música celta?

–Es un momento clave. Hablo casi desde la intuición. Pasamos unos años en los que lo celta estaba en un perfil bajo. Había modas como las de los años noventa y otras anteriores. Se ha puesto de moda la música tradicional y me alegro mucho que, por ejemplo, las pandereteras hayan tenido también su foco. En general en el mundo celta la gaita siempre ha mandado. Y considero que es un momento clave porque se nos han ido grandes maestros como Paddy Moloney, de "The Chieftains", y otros grandes del género. Considero que es muy importante a las jóvenes generaciones y empujarles para que puedan tener una experiencia intercéltica, como las que tuvimos el resto, como en mi caso cuando fui a Lorient con 13 años y conocí a "The Chieftains". Soy optimista porque veo que empiezan a aparecer gente joven muy buena.

–¿Qué asturianos destacaría?

–Me encanta el intercambio intergeneracional, que lo vamos a evocar en el concierto. Invitaremos a Xuacu Amieva, con el que haremos un homenaje a Paddy Moloney, y estará también su hija Paula Amieva. También un recuerdo para Pedro Pangua y su hijo Diego Pangua, que iniciaron una visión muy bonita de que en Asturias no hay un estilo único de tocar, y de que en Asturias se habla asturiano, castellano, gallego o asturleonés, y que es un centro neurálgico de una gran riqueza. Y habrá dos invitaciones más en el concierto, la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" y la Banda Infantil de Gaitas "Magüeta".

–Comentaba que la gaita es el instrumento de referencia de la música celta. ¿Qué le diría a algún indeciso o que tenga reticencias para descubrirla?

–Es una gran fortuna que las gaitas atlánticas sigan vivas en todos nuestros países, desde Escocia, Irlanda, Bretaña, Galicia o Asturias. La gaita es la llave para entender las músicas celtas atlánticas. Lleva mil años de tradición ininterrumpida. No hace falta irse con monjes budistas para encontrar una tradición tan larga. Lo que haremos en el concierto será proponer un viaje en el espacio, en el que pasaremos por todos esos países, en un viaje en el espacio y tiempo en el que introduciremos todo tipo de repertorios históricos, como el de liras de la Edad del Bronce, las arpas que heredaron ese sistema y de allí iremos a las gaitas, que es como el último eslabón. La gaita, insisto, es la llave para entender todo ese recorrido de miles de años para comprender las músicas celtas.