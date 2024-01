Sergio Vega, el fotógrafo de las dos mil bodas se jubila

"Inmortalizar la felicidad de la gente es toda una responsabilidad". Con 1.931 bodas, centenares de eventos y millones de fotografías a sus espaldas, Sergio Vega cuelga la cámara. Lo hace a los 65 años, con la tranquilidad de haber afrontado siempre su trabajo "con la mayor profesionalidad" y con el cariño de miles de clientes y compañeros en el carrete. "Es lo que me llevo, el afecto de la gente", reconoce ahora este fotógrafo, que cuenta en su palmarés con un Goya de fotografía y con un premio a "La mejor fotografía del mundo".

La historia de Vega estaba destinada a ser la de miles de gijoneses. Nacido en Mieres en 1959, llegó al barrio de Pumarín a los 12 años, cuando a su padre, trabajador de Ensidesa, lo trasladaron a la factoría de Veriña. Hijo de productor, entró en la fábrica como mecánico de mantenimiento. "Tenía la vida hecha, con un trabajo estable, pero a mí aquello no me gustaba", recuerda. Se formó entonces como procurador de los tribunales y después le tocó hacer el servicio militar. "Al volver de la mili me di cuenta de que algo tan encorsetado como la fábrica o los despachos, no era para mí", asegura.

Fue entonces cuando pensó en aquello de hacer de tu pasión un trabajo. La de Vega, era la fotografía, a la que había llegado unos años antes. Cuando tenía 17, hizo un viaje a Andorra con unos amigos. Uno de ellos compró una cámara de fotos, "era una Canon AT1", y cuando aquel se fue a hacer la mili, Vega le recompró la cámara. Desde entonces, y mientras trabajaba en la fábrica, Vega había ido formándose. "Fui haciendo cursos. Ensidesa tenía un fotocine, y yo me iba metiendo allí a revelar e iba aprendiendo poco a poco, salía a hacer fotos en mi tiempo libre... Me gustaba mucho", recuerda.

Así, a los 23 años, decidió dejar el camino fácil, el del empleo estable y bien remunerado en la acería, para emprender y montar su propio estudio de fotografía. "En casa me decían que estaba loco", asegura hoy, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no lo estaba. Pronto llegaron los primeros trabajos que le dieron la razón. "Aún recuerdo la primera boda que hice. La noche anterior no pegué ojo", afirma echando la vista atrás sobre un trabajo que, señala, "era muy difícil". "Era una celebración en invierno, por la noche y lloviendo. De aquella, además, no era como ahora, que puedes tirar 500 fotografías y ves en la pantalla cómo están quedando. Había que manejar el fotómetro y tener mucho control", resalta sobre los trabajos con máquinas analógicas.

Aquel trabajo salió bien. Y después, llegaron otros 1.930 como ese. "Si hiciese una al día de nuevo, serían cinco años completos sin descanso", presume con orgullo el fotógrafo, que guarda con mimo los negativos –de las más antiguas– y los archivos de todos y cada uno de los enlaces que ha inmortalizado. Vega asegura que, precisamente, los reportajes de bodas, su especialidad, son también los que más ha disfrutado de su carrera. "Y eso que han cambiado mucho en los últimos tiempos", advierte, sobre un tipo de fotografía que "antes se hacía mucho más cuadriculada y en estático", y que hoy se hace de manera "más dinámica, parecido al fotoperiodismo".

Pero con mayor o menor movimiento, para Vega la clave de una buena foto nupcial es "que transmita algo más". "No es solo composición. Tiene que decirte algo", asegura el fotógrafo, que logró ganar un Goya de fotografía –no confundir con los premios de la Academia del Cine– por la imagen de unos novios. "Se le veía a ella saltando y a él mirándola. Era muy expresiva", relata.

Ese no fue el único galardón del palmarés de Vega, que también obtuvo el premio Lucus Augusti, por un reportaje del desmantelamiento de la mina de La Camocha, y el premio a "La mejor fotografía del mundo". "Iba conduciendo por Castilla, a las afueras de Valladolid, y vi un paisaje muy bonito. Había llovido y los charcos hacían de espejo", describe.

Pero para Vega, que también es calificador de fotografía nacional, algo así como juez para concursos, no hay mayor palmarés que el cariño de sus clientes. "Hay gente o familias a las que he fotografiado muchísimas veces. También he hecho segundas generaciones de boda: hice la de los padres y ahora hago la de los hijos", asegura. "Hace unos días colgué un mensaje en redes sociales anunciando la jubilación. He alucinado con la cantidad de mensajes y el cariño recibido", afirma el fotógrafo.

Vega no solo se lleva el cariño de sus clientes. También de sus compañeros de profesión. "Es un sector en el que siempre ha habido mucha camaradería", presume el que fuera presidente de la asociación regional de fotógrafos y también de la nacional.

Ahora, Vega baja la persiana, pero no dejará de disparar el obturador. "Hay ganas de descansar, creo que me lo he ganado; pero no voy a dejar de hacer fotografías. Tengo en mente varios proyectos. Quiero hacer una serie de patrimonio minero en las Cuencas y también me gustaría hacer trabajos artísticos, algunos jugando con el crepúsculo", afirma el inmortalizador de la felicidad de miles de gijoneses.