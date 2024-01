Los vecinos del barrio del Polígono aprueban la reforma de Puerto de Somiedo

"La zona ha quedado muy guapa, pero a ver si no resbala mucho". Esta frase la pronunció ayer Leticia Herena, una peluquera del barrio del Polígono, que paseaba por la calle Puerto de Somiedo. Una vía que, tras los trabajos de renaturalización, ya luce completamente renovada con espacios peatonales, bancos y mucho tránsito no solo de vecinos, sino también de los alumnos del colegio Evaristo Valle y de los institutos Rosario de Acuña y de la escuela de Educación Infantil Alejandro Casona. La opinión de Herena, que lleva viviendo en la zona desde que tenía cuatro años, no es la única. Las sensaciones después de que hayan finalizado estos trabajos, que arrancaron con la anterior corporación municipal, la que encabezaba la socialista Ana González, son las mismas casi se pregunte a quien se le pregunte. El aspecto y la intención convencen, pero existe el temor a que en los días de lluvia pueda haber algún que otro susto.

"Hombre, yo todo lo que sea mejorar el barrio me parece bien", comentó, por su parte, Rosi García, que iba de paseo con Leticia Herena. Pararon las dos mujeres a echar una botella de sidra en la cafetería que regenta Armando González, que queda justo al pie de la zona peatonal de Puerto de Somiedo. "La obra ha quedado bien y eso que, a mí, al perder aparcamientos, quizás vaya a perder gente", reconoció González. "Es moderno y coqueto, pero creo que puede haber algún que otro resbalón cuando el asfalto se moje", añadió este hostelero que tuvo que ver como durante los trabajos le movieron la terraza de sitio y ahora lo que pide es que se la dejen donde está. "La gente ya se acostumbró", resume. La inversión en la calle Puerto Somiedo fue de 261.578,03 euros de los cuales 120.000 salieron de fondos europeos. Los trabajos buscaban facilitar la vida a los alumnos de los tres centros educativos de la zona. Este paso por el barrio del Polígono tiene mucho tránsito estudiantil no solo por estos equipamientos, sino porque muy cerquita se encuentra también el IES N.º 1, el que más alumnos tiene de la ciudad, y la Escuela Oficial de Idiomas, también con muchos estudiantes y profesores. La zona ya estaba cerrada al tráfico con grandes maceteros, pero ahora hay bancos y nuevas zonas verdes. "Viene bien para pasear con los críos. Se puede decir que el resultado es de progresa adecuadamente", dijo tirando de chascarrillo escolar, Isidoro Rodríguez, otro vecino del Polígono. La salida ayer de todos estos centros escolares estuvo muy animada. Era el día de la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad. "No quedó mal, pero veremos si no resbala mucho. Eso sí, se gastaron el dinero en una zona que en el fondo ya era peatonal", comentó Sara López, mientras esperaba que su pequeño saliera del Evaristo Valle. "Además, ahora la gente va a pasar con el patinete eléctrico a toda mecha", añadió. "Nos gusta cómo ha quedado, pero tenemos miedo de que si llueva se encharque mucho y se forme riachuelo por la pendiente que tiene la calle", añadieron, por su parte, Noelia García y Ainhoa Ruano, otras dos madres, sobre unas obras en Puerto de Somiedo que ya son una realidad y que, con sus pegas, logran el aprobado.