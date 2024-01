El hijo del obrero que dejó la cápsula del tiempo tras la pared de un ático en Gijón visita la obra: "Es muy entrañable"

–"¡Muy buenas! ¿Se va por aquí a Ribadeo?". Así llegó ayer Alberto Paraje, el hijo de Juan Carlos Paraje, al número 35 de la calle Cabrales, el edificio donde su padre, hace 60 años, escribió una carta y decidió esconderla en una botella, detrás de una pared, a modo de cápsula del tiempo, junto con el resto de obreros que levantaron el bloque. Le abrió la puerta del portal Alfredo Barro, el constructor gijonés que se encontró a primeros de mes la cápsula en el ático que él mismo está reformando. Los dos se funden en un abrazo, toman el ascensor y suben al undécimo para mantener una agradable charla y conocer más acerca de la increíble historia, contada por LA NUEVA ESPAÑA, que ha dado en unir sus caminos ya para siempre. "La historia es muy entrañable. Ya vamos a ser amigos para toda la vida", exclamaron los dos.

Una historia, la de la cápsula del tiempo, que empezó hace seis décadas. En concreto, el 29 de septiembre de 1964. Fue ese día cuando Juan Carlos Paraje, por entonces peón de obra, decidió junto con otros trabajadores que levantaron el bloque que hay haciendo esquina en la calle Cabrales con Covadonga escribir una carta en el reverso de una nómina. La misiva buscaba "dejar constancia de su nombre a las generaciones futuras". Paraje Manso la escribió y la firmó junto a otros compañeros y la dejaron detrás de una pared, colgada de un alambre, dentro de una vieja botella de coñac que emplearon durante la faena para tomar el vino del bocadillo. Alfredo Barro se la encontró años después al tirar esa pared y pocos días después el hallazgo llegó hasta Alberto Paraje, que vive en Ribadeo.

Para Paraje, el encontrarse con esta carta ha sido a la vez una sorpresa y a la vez no. Lo es porque nadie se espera encontrarse con una carta de su padre oculta tras un tabique. Y no lo es porque Juan Carlos Paraje, que falleció en 1982, fue dejando su legado repartido por el mundo y su hijo, a veces buscándolo, otras veces por pura casualidad como ahora, se lo ha ido encontrando. "Creo que esto es como cerrar un círculo. Muchas veces de forma sorprendente he ido descubriendo cosas de la vida y obra de mi padre. Yo creo que esto es el punto final, o, al menos, ahora mismo me lo parece", explicó desde el ático, tras su llegada por la tarde.

A parte de la carta, que más allá de su cometido dice poco más, se encontró una tarjeta de un albañil llamado Joaquín Cueto Cifuentes donde iba el nombre de otras personas. Estas eran Severino Cadavieco, Luis López Gameniel, José Ramón Morán Díaz, los propios Joaquín Cueto y Juan Carlos Paraje Manso, y Juan Manuel Gómez. A Alfredo Barro le gustaría tener noticias de alguno más. "Ojalá aparezcan más personas del grupo. Por edad, sabemos que es complicado...", comentó ayer. "Ahora Alberto Paraje tiene aquí un amigo para lo que sea. Me gustaría que lo viera acabado", añadió, sobre la obra que está realizando con su empresa Innova y Mejora. "Esta reforma se está convirtiendo en algo bastante entrañable. Es algo bonito, no es una obra más", comentó el constructor, tras charlar un buen rato con Alberto Paraje.

Paraje también coincide en que tendrá en Barro una persona cercana ya para siempre. "Acaba de quedar incorporado a ese hilo de sucesos extraños sobre mi padre", dijo, con gracia, porque él, que perdió a su progenitor cuando tenía solo 9 años, se ha dedicado a investigar todos los pasos que dio. Sabe, por tanto, que Juan Carlos Paraje Manso marchó a México con 18 años y volvió a España hacia la década de los sesenta. Vivió poco en Gijón, sobre 1964, pero marchó a Parga, en la provincia de Lugo, para hacer la mili y luego volver a Ribadeo. Allí dejó escrito un libro llamado "Ribadensario", una compilación de sus artículos en un medio local, que nunca vio publicado. Hace unos pocos años sus hijos le dieron luz. Alberto Paraje llegó ayer con uno de los pocos ejemplares que le quedan de este libro y se lo dio a Barro, que lo guardó como oro en paño.