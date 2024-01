Los alumnos del Rey Pelayo, un año después del derrumbe, quieren volver a casa: "El colegio es más que ir a clase"

A Pilar Álvarez, directora del colegio Rey Pelayo, no le gusta hablar de "aniversario" en referencia al 12 de enero de 2023. Ese día, el derrumbe del suelo de un aula de Educación Infantil conmocionó a la comunidad educativa y obligó a realojar al alumnado en los centros de El Llano y La Escuelona. No hubo daños personales, pero el incidente marcó un antes y un después para el alumnado y sus familias, que este viernes se reunieron frente al colegio para reivindicar regresar a sus aulas. Retorno que, por el momento, ven lejano. "Queremos que se agilicen los plazos de las obras", afirmó Pilar Álvarez, que ensalzó la resiliencia de los escolares. "Están aguantando como jabatos", elogió. En La Escuelona estudian los alumnos de Infantil, primero y segundo de Primaria. En El Llano, los que van de tercero a sexto curso.

Los estudiantes del Rey Pelayo protagonizaron en diciembre el encendido navideño. "Nos dolió que en la carta de los Reyes Magos el deseo de muchos era volver al colegio. Si lo piensas, es duro", subrayó la directora del centro.

"Casi estamos en la casilla de salida, aunque tenemos el compromiso de las dos administraciones", afeó Carla Gallego, presidenta del AMPA, que instó a reparar el suelo dañado. "Un cole en obras es un incordio, pero es mejor que no tenerlo", manifestó. Gallego alegó que "no estamos en casa" y que "los niños lo sienten". "El colegio es mucho más que ir a clase", sentenció. Mirthe Van Veelen va a quinto de Primaria y no olvida sus raíces. "Voy al colegio de El Llano, pero soy del Rey Pelayo", aseguraba, orgullosa. En esa dicotomía se mueve el alumnado del centro de la avenida de la Constitución. Para Van Veelen, esta etapa alejada de su escuela tiene luces y sombras. "Ha sido guay porque conocí gente nueva, pero me da pena no estar en mi colegio", comentó mientras miraba la fachada del Rey Pelayo.

Rogelio Crespo, su hija Deva y su sobrino Ian González colocaron varios carteles. "Un año sin Pelayo" rezaba el de Deva Crespo, que desea regresar a "su" cole. "Sabemos que estas cosas son lentas. Cuando el Rey Pelayo esté rehabilitado, ellos ya no estarán en este colegio", lamentó Rogelio Crespo, que tildó como "un trastorno" la situación actual. Por ejemplo, su hija estudia en El Llano y su sobrino, en La Escuelona. Al acto asistieron Olaya Suárez, concejala de Podemos, y Alejandra Tejón, portavoz local del partido. "Nos damos mucha prisa para hacer otro tipo de obras, pero cuando se trata de la escuela pública, parece ser que no es prioritaria", criticó Suárez. La formación apuesta por la reapertura del centro en cuanto se repare el suelo.

El Ayuntamiento sacó en noviembre a licitación el servicio para la redacción del proyecto de reforma teniendo en cuenta tanto la actuación municipal avalada con fondos europeos como la obra de refuerzo de la estructura necesaria tras el derrumbe. Mientras, el Principado ya ha licitado el pliego para la restauración del suelo. Entre tantos trámites emerge el deseo de toda la comunidad del Rey Pelayo: volver a casa.