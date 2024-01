Candela Álvarez, coleccionista y Medalla de Oro del Ministerio de Cultura: "Con el arte intento devolver a la sociedad algo de los privilegios que he tenido"

La empresaria gijonesa Candela Álvarez Soldevilla estaba inmersa en una tensa reunión profesional con su WhatsApp silenciado. En una pausa se dispuso a contestar llamadas y mensajes pendientes. El primero que leyó la dejó perpleja. "¡Enhorabuena por la medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes!", le escribía con efusividad un artista de renombre y amigo. "Lo siento, creo que te has equivocado", le contestó ella. Porque la condecoración que esta semana se aprobó en el Consejo de Gobierno la pilló completamente desprevenida.

"No sabía nada, así que estoy alucinada y feliz. Y me encantaría saber quién me propuso, no sé de dónde ha podido partir la iniciativa. ¿Tú no lo sabrás?", dice una de las consideradas como más importantes coleccionistas privadas de arte de España. Su colección se estima en más de 500 obras de artistas contemporáneos nacionales e internacionales, y con mucho interés en las vanguardias del siglo XX.

El Ministerio de Cultura ha reseñado, entre sus méritos, no solo el impulso que proporciona a jóvenes artistas emergentes, sino también su reconocida generosidad a la hora de compartir sus obras y dejar que se expongan en museos e instituciones, así como de haber convertido una parte de su casa, la que ella llama "Studiolo" –en alusión al rincón o gabinete donde los hombres del Renacimiento disfrutaban de sus bellezas o sus aficiones–, en un lugar de encuentro, reunión e intercambio con artistas y demás profesionales de la cultura. Y también con los que no son del sector, porque nada hay que le guste más que compartir su conocimiento sobre arte y contagiar esa pasión a los que aún no la han descubierto.

"En el ‘Studiolo’ hago comidas, visitas guiadas, recibo a grupos de estudiantes, gente de sectores que no tienen nada que ver con el arte, e incluso que no son muy conocedores o no tienen ni idea. Y me encanta contarles lo que sé, detalles de las obras, de los artistas... es lo que más me gusta: acercar el arte a la gente", explica Candela Álvarez Soldevilla.

De hecho, añade, no solo es cuestión de disfrute y de compartir "ese alimento que es para mí el arte". También hay mucho de responsabilidad en lo que hace. "Soy muy consciente de que en la vida soy una privilegiada. Porque mi familia –es hija del empresario de Noreña Juan Gonzalo Álvarez Arrojo– ha podido darme muchas cosas, empezando por la formación que he querido y el apoyo total que siempre he sentido. Y eso me ha puesto en la situación de poder comprar arte. Así que siempre he tenido conciencia social y he creído que tenía que compartir y devolver a la sociedad algo de todo el privilegio que yo he tenido. Por responsabilidad", explica. También insiste en que ese disfrute no depende, ni mucho menos, del poder adquisitivo. "No hace falta comprar arte para disfrutarlo; se puede ser feliz igualmente en una exposición, en una galería o recorriendo un museo".

Dice la gijonesa que, por todo eso, la concesión de la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes ha venido a "reforzarme en la idea de que estoy en el camino adecuado. Y más ahora que, precisamente, estoy en el momento de arranque de un maravilloso proyecto de apoyo al mundo del arte que espero comience a materializarse antes de Navidad. Si lo consigo, puede decirse que dedicaré una parte importante de mi vida principalmente a él". No quiere contar mucho más, porque aún está en mantillas, y no quiere que acabe "como el cuento de la lechera", pero la ilusión no le falta y como cualquiera podría imaginar es un proyecto, completamente altruista, que avanza un paso más en esa obsesión suya por compartir y contagiar el entusiasmo por el arte, ayudando de paso a valores emergentes del panorama artístico. También sigue dándole vueltas a la creación de una Fundación para apoyar a creadores. El entusiasmo le sobra.