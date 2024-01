Los belenistas se reivindican como Bien de Interés en su gala anual

Aunque demasiado avergonzada como para agradecer públicamente el premio, a Amadina Caballín se le notaba ayer la sorpresa cuando se acercó a la tarima del salón de actos de la Escuela de Comercio para recoger su premio como "Belenista ejemplar" de este año, uno de los grandes galardones que anualmente entrega la Asociación Belenista de Gijón, que clausuró ayer formalmente la Navidad con su tradicional entre de premios. "Los socios son un apoyo de gran valía, muchos dedican su tiempo de manera silenciosa y discreta, pero, como Amadina, están siempre ahí", agradeció Carmen Bernardo, secretaria del grupo, para justificar un galardón que, añadió, premia especialmente la labor de Caballín a la hora de decorar el belén monumental del Antiguo Instituto. "Es un ejemplo de sensibilidad, humildad y buen hacer", destacó la secretaria.

La larga lista de premiados que fueron recogiendo las estatuillas –la mayoría son figuritas de belén– fueron posando, acompañados por la propia Bernardo o por las responsables de la asociación, la presidenta Plácida Novoa y la vicepresidenta Elvira Suárez, ante el objetivo de Óscar González, que desde hace tiempo actúa como fotógrafo oficioso. De ahí su emoción cuando el presentador de la gala, Pablo Álvarez-Artime, le citó a él para recoger el premio a colaborador especial. Él sí cogió el micrófono para dirigirse al público: "Para mí el verdadero regalo sois vosotros; me dedico a esto porque quería ver el rostro de Cristo y en vosotros lo veo".

Por primera vez, además, esta categoría de colaborador especial se entregó "ex aequo" junto al propio Álvarez-Artime, premiado por su labor de presentador y moderador en los actos de la asociación. "Esto ha sido un atraco a belén armado", bromeó el homenajeado, que, aunque agradecido, consideró no ser merecedor del reconocimiento. No duraron mucho más las celebraciones de los colaboradores: González volvió a coger la cámara para inmortalizar al resto de premiados y Álvarez-Artime volvió a coger el micrófono para ir dándoles paso. "La junta directiva no alcanza a hacer todo lo que hay que hacer; lo logramos gracias a los socios e, incluso, simples simpatizantes. Son muy importantes para nosotros", señaló Novoa.

La ganadora de la Ruta de los Belenes fue Mercedes Fernández y el trofeo "Gelos", un galardón especial que premia la implicación belenista, recayó sobre la Federación Española de Belenistas, con su presidenta María Antonia Martorell como principal cara visible. La lista de reconocimientos sumó dos galardones especiales más: uno para la gijonesa María Ángeles Muñiz, que se llevó el Trofeo de Navidad por su implicación constante en un belén de elaboración propia, y otro para Jesús Guardaliza, que este año no pudo colocar su nacimiento porque le citaron a una operación quirúrgica en plenas fiestas y antes de que pudiese terminarlo. Recogió la figurita su hija, Luisa Guardaliza. La asociación le deseó una pronta recuperación. En cuanto a los patrocinadores, hubo también premios para Los Fresnos, el Corte Inglés y el Hotel Abba.

Respecto al concurso de belenes, en la categoría de parroquias se llevó el premio principal la parroquia de San José, quedando en segundo y tercer lugar, respectivamente, las de Nuestra Señora de Fátima y la de San Lorenzo. En la categoría de otras entidades, se llevó el primer premio el estanco número 15, ubicado en la calle Magnus Blikstad, y quedaron en segundo y tercer lugar los negocios Fisioterapia y Osteopatía Argüelles Movillo y Embutidos Entrepeñas. En la sección de familias, ganó el principal galardón el gijonés Adrián Corral, seguido por Javier Racionero y Faustino Álvarez. En la categoría educativa, se llevó el primer premio el Severo Ochoa, el segundo el centro de educación infantil Gloria Fuertes y el tercero el San Vicente. La cita dedicó también un aplauso a la decisión del Ayuntamiento –la alcaldesa Carmen Moriyón acudió a la gala– de adherirse a la iniciativa para el reconocimiento del belenismo como Bien de Interés Cultural Inmaterial del Principado.