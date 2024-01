La Calzada avala relajar la zona de bajas emisiones: "No solo el tráfico contamina"

Conformes con seguir adelante con la idea de implantar una zona de bajas emisiones (ZBE) en la zona Oeste, los vecinos de La Calzada avalan la nueva hoja de ruta del gobierno local de excluir del trazado un eje de viales hasta la carretera de Avilés, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. A juicio de los residentes, esta medida surge como una salvaguarda, porque a la larga garantizará que las posibles limitaciones al tráfico que se puedan aplicar a zonas de bajas emisiones no entorpezcan, al menos, una entrada y salida del barrio en condiciones "normales". Explican, también, que el perfil de conductores del barrio tiene en general una flota de vehículos algo envejecida, y que desde que se anunció el proyecto, impulsado por el anterior gobierno y financiado con fondos europeos, se temía que el plan derivase en medidas prohibitivas. "No es una mala idea, porque aquí sabemos que el problema de la contaminación en la zona Oeste no es únicamente culpa del tráfico", señala Daniel Rodríguez, vecino del entorno de la plaza de Campomanes, centro del eje que ahora se "indulta" con el nuevo diseño.

Rodríguez, que es deportista, sí está de acuerdo con que se impulsen medidas contra la contaminación. "La cantidad de suciedad que veo en mis ventanas por este tema es exagerado", lamenta, si bien aclara que cuando se pone a limpiar, que es casi a diario, no suele pensar en los coches. "Es evidente que la contaminación en el barrio tiene un origen sobre todo industrial, y por eso siempre pedimos que las medidas que se pongan en marcha pasen también por ahí", afirma. Carlos Varela, otro vecino del mismo entorno, añade además que el eje seleccionado por el gobierno que se excluye de la zona es "correcto". Abarca, en concreto, desde la carretera de Avilés y hasta la avenida de José Manuel Palacio pasando por la glorieta de la plaza citada y la calle Agustín Argüelles, que la atraviesa. Se elimina de la ZBE, también, la avenida de Príncipe de Asturias por no tratarse de una vía de titularidad municipal. "Es una zona muy transitada, tanto por coches como por gente paseando, pero sin que se lleguen a crear atascos nunca. Para muchísima gente es una salida y entrada al centro, así que yo estoy completamente de acuerdo con que se mantenga como está", explica. También comenta, respecto al modelo de vehículos de los residentes, que en La Calzada "no se ven Ferraris" ni coches demasiado modernos, por lo que una hipotética medida restrictiva a vehículos contaminantes afectaría a buena parte de sus vecinos.

Esta misma reflexión la defiende, y por experiencia, Juan Carlos Roza, responsable de una popular sidrería de la avenida Argentina, a las puertas de la carretera de Avilés. "A mi hija, que estudia en el centro, le tuve que comprar en su día un coche con pegatina ambiental para que pudiese aparcar cerca", recuerda. Para él, "liberar" un eje de viales de esta ZBE evitaría que ese problema se presentase también a la larga en su propio lugar de trabajo, del que dependen tanto su mujer como varios empleados. "Todos queremos que se haga algo porque esta zona está muy contaminada, pero, si un coche pasa sus revisiones y está al día, tiene que poder circular", recuerda. "Nuestro problema no son tanto los coches, sino las chimeneas", completa Paula Martínez, responsable de un estanco de la zona. "Me parece bien porque en este debate se están diciendo muchas tonterías. Sigo sin entender que circulando más despacio un coche vaya a contaminar menos", apunta Diego Díaz, que conduce un coche de empresa de una tienda de embutidos de Noreña y, por tanto, atraviesa Gijón a diario.

La nueva hoja de ruta para la ZBE de La Calzada y todo su paquete de medidas, financiado con siete millones de euros, también crece sobre el mapa. En concreto, pasa de 3.960 a 4.591 metros, una ampliación que implicará que las cámaras de control del tráfico lleguen hasta la avenida del Lauredal y la calle Cerillero. En este entorno leía ayer el periódico, en otra popular sidrería, el vecino Amador Méndez. "Por aquí no suele haber retenciones, el tráfico es siempre fluido, así que pueden poner cámaras donde quieran", vaticina. Sí comparte que las medidas contra la contaminación incluyan este tramo de la zona Oeste –se muestra preocupado por los niveles de emisión de sustancias como el benceno y nota a veces la caída de "partículas metálicas" muy pequeñas que él suele confundir con lluvia–, pero con el mismo matiz que el resto de vecinos consultados. "Sin atascos ni grandes aparcamientos, el tráfico no es ni será un problema. Esta zona no deja de ser una zona limítrofe, no es muy urbana", razona.