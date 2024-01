El Grupo rechaza la propuesta para llevar el piragüismo a Fomento

El Grupo Covadonga se mostró ayer contrario a la propuesta de la Federación de Vela para que su sección de piragüismo disponga de espacio en la varada de Fomento, para así poder desarrollar esa actividad en las aguas del Puerto Deportivo y en las que van desde este hasta El Arbeyal. "En Fomento no se puede garantizar una lámina estable de agua, con lo que la práctica del piragüismo se vuelve insegura y absolutamente dependiente de las mareas y las corrientes de agua", señaló ayer el presidente del Grupo, Antonio Corripio.

Con este planteamiento el que se mostró de acuerdo fue el edil del PSOE y exconcejal de Deportes, José Ramón Tuero, quien también criticó la decisión del Ayuntamiento, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, de no presentar el recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Autoridad Portuaria de adjudicar la concesión de la varada de Fomento, 3.163 metros cuadrados en el espigón central de Fomento, a la Federación de Vela del Principado de Asturias en vez de a la propuesta conjunta del Patronato Deportivo Municipal y el Club de Regatas.

"Estamos perplejos, porque los servicios jurídicos entendían que había motivos más que suficientes para seguir con este contencioso", señaló Tuero, que opinó que la decisión de no seguir adelante con el pleito corresponde a la propia alcaldesa, Carmen Moriyón. El edil socialista pedirá explicaciones sobre la retirada del recurso en la próxima reunión de la comisión municipal de Deportes.

Tuero recordó que el 19 de enero de 2023 la exalcaldesa Ana González firmó la resolución para presentar el contencioso. El plazo para formalizar la demanda venció ayer sin que el nuevo gobierno local lo haya hecho. El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, que inicialmente era proclive a mantener el pleito, explicó que la decisión de no hacerlo es para "buscar la mejor solución para todos", sentándose a negociar a cuatro bandas, Ayuntamiento, Federación, Autoridad Portuaria y Club de Regatas para desarrollar un proyecto que dé cabida a todos los deportes náuticos en la Varada de Fomento. Algo esto último en lo que la Federación de Vela también quiere implicar al Principado.

Tuero puso ayer en duda la capacidad del gobierno local para negociar: "me parece que es difícil, porque la concesión la tiene la Federación de Vela durante 20 años. No sé qué tipo de acuerdo puede haber cuando la posición dominante no es la tuya", sino de la Federación, señaló el edil socialista.

Club de Regatas

Por su parte, el presidente del Club de Regatas, José María Landa, valoró ayer positivamente la decisión municipal de dar marcha atrás: "en el ánimo del Ayuntamiento y del Club de Regatas siempre estuvo evitar la confrontación y buscar la colaboración. El Ayuntamiento nos lo planteó (la renuncia al contencioso) en esa línea y nos pareció bien. Ahora tenemos pendientes sentarnos con el Ayuntamiento y la Federación de Vela para ver cómo continuar", señaló Landa.