"No logro sacar risa ni estoy cómodo con los chistes eróticos"

Miguel Lago (Vigo, 1981) lleva hoy al teatro de la Laboral (20.30 horas) con su "Lago Comedy Club". Aunque iba para futbolista, con 18 años descubrió que el humor era su pasión.

–¿Llegará el día en que el humor se recete?

–Lo deberíamos tener como un mantra individual. España es un país que pugna enormemente por conseguir su destrucción, es una tónica corriente. Y eso es lo que ha provocado que el español haya desarrollado un sentido del humor a prueba de bomba; de otra manera es invivible.

–¿El público es más exigente ahora?

–Puede ser; ya que si la oferta aumenta hay que dar algo más interesante y de mejor calidad. Los espectáculos en vivo tenemos la dificultad de competir con los contenidos del móvil. Pero la experiencia de ver a un cómico en directo es incomparable.

–¿Qué ofrece en este espectáculo?

–Un show en el que aparezco en estado puro y esencia, a tope. En el escenario es donde doy lo mejor de mí. Las entradas están agotadas de hace meses. Siempre he tenido público, pero ahora tengo fieles que vienen entregadísimos, buscando emociones fuertes, y eso se lo doy.

–Richard Pryor, Jerry Seindfeld, Eddy Murphy o Ricky Gervais son algunas de las figuras a las que hace un guiño con este show.

–He tenido la fortuna de viajar a ver a estos artistas y me di cuenta que no necesitan más que una buena iluminación en el escenario y un micrófono en la mano. Los cómicos hemos caído en querer ser grandilocuentos, con efectos y muchas cosas. Reivindico el género, la "stand up", con el cómico contándote la vida a través de sus ojos y haciéndote reír constantemente.

–En EE UU los humoristas crean corrientes de opinión. ¿Aquí se les valora lo suficiente?

–Cuando empecé en el año 2000 me daba vergüenza decir que era cómico. Acababa diciendo que era actor porque parecía que cómico era menos. Ahora lo digo con orgullo. Toda España conoce mi profesión. Creo que se nos valora. Y también hemos llegado a ese punto de formar corriente de opinión, de hecho puedo ser el cómico de España que más corriente de opinión genera.

–¿Algún tema de monólogo prohibido?

–Lo único que no aparece es aquello con lo que no consiga divertirme. Nunca he hecho "dirty comedy", que es comedia verde o sexual, es un tema que no está en mi carrera, no tengo chistes eróticos porque no me he sentido cómodo haciendo monólogos de follar, no logro sacar risa.