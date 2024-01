Nuevo Roces ya juega a bordo de su barco pirata

Publicaba la asociación vecinal de Nuevo Roces en sus redes sociales que "el pirata" ya estaba en el sitio prometido. Una referencia al "barco pirata" del parque de Los Locos, que fue durante semanas la comidilla en el barrio. En septiembre, los vecinos criticaron la reducción de la zona de juegos a causa de una obra de un edificio en construcción. La instalación de unas vallas dejaron a la mitad la citada zona, lo que provocó una pegada de carteles para defender este espacio infantil.

El gobierno local se comprometió entonces a reubicar el área lúdica en una zona aledaña. Un traslado que ya se ha materializado y del que ya disfrutan los más pequeños de Nuevo Roces. Y sus familias, que, eso sí, no se conforman y reclaman más espacio recreativos para uno de los barrios más jóvenes de la ciudad. "Ahora está mejor porque el parque se quedaba pequeño. Recuperamos lo que nos habían quitado, nos presta", apuntaba ayer Bárbara Fernández mientras su hija, Alejandra García, se deslizaba por el tobogán. El "barco pirata" es su rincón favorito. Su madre, aun así, quiere más. "Con la cantidad de críos que hay, es necesario tener más zonas infantiles", afirmó.

María Jesús del Pozo acudió ayer al parque de Los Locos con su nieta, Valeria Fernández, que cumplirá 3 años este mes. Pese a no ser una asidua del parque, del Pozo alabó la reubicación del equipamiento. La razón, demográfica. "Hay muchos guajes y pocos columpios", declaró María Jesús del Pozo, para la que debería haber más espacios de esparcimiento en Nuevo Roces. Por la energía que mostraba la pequeña Valeria Fernández, no sería descabellado decir que estaba de acuerdo con su abuela.

Maxi Diego y su hija Vega son usuarios frecuentes del parque de Los Locos pese a no residir en el barrio. "Venimos muchas veces. La voy a buscar al colegio Montedeva y muchos de sus amigos vienen aquí", razonaba ayer Maxi Diego, para el que el traslado de la zona infantil no debería ser la única medida para garantizar la diversión de los críos. "En esta época hace mucho frío, pero si no, esto se llena. Deberían hacer algún parque más", subrayó el padre de Vega, encantada de descender nuevamente por el tobogán a toda velocidad.

"Estoy contenta, pero es insuficiente", remarcó Rocío Neila, vecina de Nuevo Roces y madre de Julia Barrado, de 7 años, para la que el "barco pirata" también es su espacio preferido en Los Locos. "En mayo aquí no cabe un alma", aseveraba Rocío Neila, que se sumó a la corriente de reivindicar más zonas infantiles en detrimento de la "masificación de edificios".

La idea municipal pasa por no perder el espacio en el que se situaba anteriormente el "barco pirata" sino por aprovechar la oportunidad surgida con esta actuación. El plan es, una vez concluya la construcción del edificio que colinda con el parque de Los Locos, habilitar un área lúdica para ampliar el abanico de ocio de los alrededor de mil niños que viven en Nuevo Roces y que ya lo pasan en grande en un "barco pirata" que, desde hace unas fechas, está "atracado" en su nuevo emplazamiento.