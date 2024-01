La Policía Nacional se reivindica en Gijón por su bicentenario: "Somos un gran equipo"

"Es un día histórico", aseguraba esta mañana Dámaso Colunga, comisario de la Policía Nacional de Gijón, en el marco de la celebración por los 200 años que cumple la Policía Nacional. Gijón no se ha quedado atrás para conmemorar el bicentenario de "una colosal obra colectiva construida a lo largo del tiempo", afirmó Colunga, que ensalzó la evolución del cuerpo desde que la Real Cédula de 13 de enero de 1824 creara la Policía General del Reino, nacida con la función de "garantizar el bien y la seguridad pública". "Fue el primer cuerpo policial moderno de España", valoró Dámaso Colunga.

El izado de la bandera nacional protagonizó el evento, en el que se homenajeó, con una ofrenda flora, a los miembros de la Policía Nacional fallecidos en acto de servicio. Dámaso Colunga destacó la "labor fundamental" de la Policía desde 1978 para "la consolidación y fortalecimiento de la democracia" e hizo gala del "trabajo incansable" de la institución hasta convertirse en "sólida, útil y fiable". "Ha heredado la legitimidad social", subrayó Colunga, para el que la jornada de hoy representa un momento para "renovar el compromiso con España".

El comisario de la Policía Nacional a nivel local también aludió a los retos a afrontar. "Es un escenario difícil, de tiempos vertiginosos llenos de urgencias y tensiones geopolíticas, con una actividad delicuencial que no deja de reinventarse", declaró. "La nuestra no es una tarea fácil, no lo ha sido nunca", remarcó Colunga, que abogó por "conservar las señas de identidad" de la Policía Nacional, una institución "querida y valorada por la sociedad". "Todos tenemos que remar en la misma dirección, somos un gran equipo", incidió.

Dámaso Colunga echó una mirada al futuro, que debe caracterizarse, a su juicio, por la "capacidad de adaptación". "Se nos exige mucho porque somos una viga maestra para la seguridad de nuestros hogares y la tranquilidad de nuestras calles", proclamó Colunga, para el que la bandera izada al cielo "nos une y aglutina un sentimiento común de amor a España". "Sintamos el orgullo de ser policías nacionales", sentenció.

El acto para celebrar el bicentenario de la Policía Nacional contó con la presencia de numerosos representantes políticos y de diversas entidades vecinales, sociodeportivas y civiles de la ciudad. Entre otros, estuvieron la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. "El valor de la Policía Nacional a lo largo de la historia y su capacidad de adaptarse a los tiempos está fuera de toda duda", aseveró Moriyón, que añadió que "en Gijón, su trabajo es parte fundamental de la seguridad que todos disfrutamos". El himno de la Policía Nacional puso fin a la cita, en la que la institución reivindicó, agasajada por los gijoneses, su trayectoria y su labor.