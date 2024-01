El auge de perros se frena, pero supera a los menores y ya hay más gatos que bebés

En Gijón hay más perros que menores de edad. Así lo reflejan los datos del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA), que a cierre del año pasado contabilizaba 37.076 canes registrados, 762 más que la cifra de menores de edad residentes en el concejo según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «La explicación al incremento en la cifra de mascotas pueden ser los cambios en una sociedad en la que cada vez hay menos niños y más personas solas», apunta el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Armando Solís.

Aunque los últimos datos del padrón dan un aumento de casi 2.000 habitantes en el último año a Gijón, el concejo no se libra del invierno demográfico que viene padeciendo la región en las últimas décadas. Un claro ejemplo se vivió el pasado 1 de enero, cuando en el Hospital de Cabueñes el primer bebé del año no salió hasta la tarde, algo casi impensable hace unas décadas, y que ejemplifica a la perfección el descenso de la natalidad en el concejo. En 2022, último año del que se tienen cifras, en Cabueñes se contabilizaron 1.210 alumbramientos.

Respecto a años anteriores, la cifra de perros registrada en 2023 es prácticamente idéntica. Si en diciembre del año pasado había 37.076 canes registrados (1.179 de ellos de razas consideradas potencialmente peligrosas, los llamados ppp), un año antes, en 2022, esta cifra era de 38.675 (con 1.280 ppp). En 2021 la cifra ascendía a 34.513 perros (978 ppp) y en 202 a 31.447 (967 ppp).

Aunque las cifras se mantienen prácticamente estables, las estadísticas de 2023 rompen la tendencia alcista que se venía registrando en el RIAPA en los últimos años. Si bien, fuentes del Colegio de Veterinarios descartan que pueda deberse a un cambio social, y lo achacan a algo más casual. Las mismas fuentes explican que ante los casos de canes que tras su muerte no eran retirados del registro porque sus propietarios no realizaban los trámites administrativos correspondientes, y para evitar tener un censo irreal, se tomó la decisión de eliminar automáticamente del RIAPA a todos los canes 20 años después de su inscripción, ya que se estima que la esperanza de vida media de estos animales es bastante inferior. Esto puede haber provocado que se deje de contabilizar algún animal que aún está vivo o que se hayan dado de baja de golpe otros que no habían sido debidamente retirados del censo con anterioridad. A esto hay que sumar que, aunque cada vez menos, puede haber perros que carecen del correspondiente chip y que, por ese motivo, no estén dados de alta en el RIAPA. De todos modos, se considera que este registro y su metodología son altamente fiables.

El retroceso en el número de perros no es un caso exclusivo de Gijón. La tendencia también ha cambiado a nivel regional. En diciembre de 2023 el RIAPA contabilizaba un total de 194.615 perros en la región (5.348 ppp), mientras que un año antes esta cifra era de 199.675 (6.645 ppp). «La tendencia de los últimos años, tanto en Asturias como en España, indica, en general, un aumento creciente del número de mascotas, como ya viene ocurriendo en toda Europa”, afirma Solís, para quien la explicación a este fenómeno está en que nos encontramos en una sociedad «en la que cada vez hay menos niños y más personas solas», que optarían por la compañía de una mascota.

En cuanto al número de gatos, a finales del año pasado en Gijón había 5.203, más que todos los bebés de un año o menos de la ciudad, que suman 4.130. Nuevamente ésta es una cifra similar, aunque ligeramente inferior, a la que había un año antes: 5.392. En 2021 había registrados 4.469 felinos y en 2020 eran 3.960 los mininos inscritos en el RIAPA. Esta tendencia a la baja sí contrasta con la regional, que lleva al menos cinco años al alza. Desde el Colegio de Veterinarios el incremento en el número de gatos se debe a que hasta la entrada en vigor la conocida como Ley de bienestar animal, el chip en los gatos era opcional, mientras que ahora es obligatorio. Se cree que la subida en el número de mininos puede deberse a que algunos propietarios han identificado a sus mascotas en los últimos meses para cumplir con la normativa. «Pese a que no salgan habitualmente del domicilio, el registro de felinos es igualmente obligatorio», advierte Solís.

La otra especie que tiene que inscribirse obligatoriamente en el RIAPA son los hurones. En diciembre de 2023 en Gijón había 69. Nuevamente hay un ligero descenso en relación a 2022, cuando se contabilizaban 80. En 2021 eran 67 y en 2020, 72.