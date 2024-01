El Paco Prendes cronista, eterno

La ingente obra que dejó escrita el abogado y articulista Francisco Prendes Quirós –y que compartió con esmero y un estilo impecable en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA hasta su fallecimiento en enero de 2019– permite bucear, desde diversos ángulos, en la historia local de un Gijón que siempre lo fascinó. Su viuda, Carmen Veiga, y con la ayuda del jubilado archivero municipal Eduardo Núñez, primero, y de la editorial Impronta, después, continúa con su labor de mantener vivo el legado de una de las plumas más icónicas de la historia local reciente. Ese trabajo toma ahora forma con la publicación de «Cronicones de viajes regios para pobres», una recopilación de artículos publicados en este diario sobre las visitas de monarcas a la ciudad desde mediados del siglo XIX y hasta el primer tercio del XX. Reyes e infantas se acercaban a San Lorenzo a inaugurar obras, a ver, como si fuesen atracciones, las cargas de carbones y botaduras de barcos, y –quizás sobre todo– a pasear y dejarse ver. El libro nace, además, con dos importantes padrinos: un prólogo del cronista oficial Luismi Piñera –y también colaborador de este diario– y un epílogo de la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. «Este libro permite conocer el Gijón de aquella época de una manera apasionante», asegura esta última. Los tres presentarán el libro este miércoles día 17, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Jovellanos.

Veiga explica que en los artículos escogidos para el libro se incluyen siempre algunas, dice ella, «pildoritas republicanas». Porque Prendes contaba un Gijón que parecía funcionar a dos velocidades ante cada visita regia: la ciudad engalanada, muchas veces con un dinero que el Ayuntamiento pedía de prestado y que para muchos ciudadanos se hubiese empleado mejor en otros asuntos, y la ciudad de los obreros, la ciudad humilde, que durante unos días observaba un mundo de lujos que les resultaba del todo ajeno. Prendes escribió, por ejemplo: «El pueblo ‘bajo’, al igual que hoy ocurre, gozó desde la ventana mal ajustada de la buhardilla humilde, o desde la silla desvencijada del café de Begoña, con el ver pasar el desfile de las notables y bien alimentadas personas». Piñera aclara, no obstante, que el republicanismo del abogado no se refleja en sus textos con ningún tinte antimonárquico. Y Veiga se muestra de acuerdo: «Paco solo manifestó la realidad del momento y la dicotomía que había entre el pueblo y la realeza, que no se entendían del todo. No escribía desde el odio, solo desde la convicción de que nadie está por encima de nadie».

Cada texto seleccionado, defiende Piñera, aúna la rigurosidad histórica con un estilo ameno y divertido para leer. «Paco tenía una oratoria alucinante, creo que nunca volvía a ver a nadie que hablase y escribiese tan bien como él», asegura. Recuerda al abogado repasando documentación en el archivo local y en las bibliotecas –solía preguntarse el cronista de dónde sacaba el tiempo un Prendes que siempre compaginó su trabajo con su afición por la escritura–, leyendo y tomando notas. «Era un lector voraz y eso se nota cuando lees sus textos. Nadie escribe así de bien si no ha leído mucho antes», asegura. Fernández Felgueroso coincide en que la oratoria de Prendes no tenía parangón y en que su ironía playa le hacía ganar adeptos casi sin pretenderlo. «Venía a verlo a hablar en mítines gente que ni siquiera tenía previsto votarnos, y yo me hacía ilusiones», bromea la socialista, que defiende la honestidad y libertad que siempre encontró Prendes en este periódico. Recuerda que, incluso siendo ella alcaldesa, el abogado no dudaba en criticar las cuestiones de gobierno que él considerase, aunque sí tenía la referencia de llamarla el día antes –se dirigía a ella como «excelente señora», en tono socarrón– y recomendarle que no leyese su próximo artículo.

La temática regia la justifica Veiga en el interés de publicar un libro de Prendes que pueda resultar de interés para nuevos lectores. «Es una temática muy atractiva que puede leerse salteado y que explica, de manera muy amena, la ciudad de entonces. Nos interesaba publicar algo que pudiese interesar no solo a investigadores, y todos estos artículos tienen interés por sí mismos», asegura.

Esta serie de «cronicones» empieza en el verano de 1852 con la visita de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, «cuando ya no era reina, sino tan solo, que no era cosa menor, madre de reina, de infanta y de siete ‘muñoces’ vivos». Con ella empezaron aquellos desembarques reales en un Gijón que facilitaba lo que el articulista llamaba la «bañoterapia cantábrica». A los reyes les gustaba mucho mojarse los pies en San Lorenzo. Ya en esta primera visita, cuenta Prendes, se creó un «terror pánico en las vacías arcas municipales». El Ayuntamiento fue acumulando préstamos para tapar agujeros en la ciudad y quedar a la altura. El libro, que sigue más o menos un orden cronológico –en algunos artículos Prendes hacer ligeros viajes adelante y atrás en el tiempo para resumir algunas escapadas recurrentes de algunos personajes–, termina con las visitas a Gijón de Isabel de Borbón «La Chata», con especial hincapié en una que realizó en verano de 1909.

El lector habrá recorrido, para entonces, la evolución de la ciudad entre 1852 y hasta 1929. En la visita de la reina madre se había inaugurado el primer tramo del Ferrocarril de Langreo y en la de «La Chata» de 1909 se procedió al derribo del muro ferroviario, que partía la ciudad en pleno Fomento, y que Prendes define en su texto como «algo así como el (muro) de Berlín, pero en chiquitito».