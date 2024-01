Colectivos vecinales y Otea avalan el coto a los pisos turísticos en Gijón: "Es un primer paso"

La suspensión cautelar en la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico se resolverá "a medio plazo", pero tendrá que esperar por una tramitación que, aunque se tratará de "agilizar", suele durar entre un año y año y medio, por lo que el parón tendrá "varios meses" de recorrido. Así lo explicaron ayer fuentes municipales tras anunciar el gobierno local este fin de semana que en el Pleno de este miércoles se aprobará parar la puesta en marcha de más alojamientos de este tipo hasta que se incorpore al Plan General de Ordenación (PGO) un paquete de medidas que blinden un modelo "sostenible". La decisión, "provisional" y anunciada con premura para evitar "una posible oleada" de licencias en estas últimas horas –las que se hayan solicitado antes del miércoles sí se tramitarán–, ha tomado por sorpresa al sector, pero cuenta ya cuenta con el apoyo de los vecinos de Centro, Cimadevilla y y La Arena y de la patronal Otea, que defienden un crecimiento "controlado" del turismo en la ciudad.

Élida Suárez, portavoz de hotelería de Otea en Gijón, explica que la patronal llevaba tiempo demandando esta medida para que ambos grupos –pisos turísticos y hoteles– puedan tener "las mismas reglas de juego". "El crecimiento turístico de la ciudad debe ser controlado; no podemos cometer los mismos fallos que han ido sucediendo en otras ciudades", aclara la responsable, que explica que en urbes como Barcelona y San Sebastián hubo un "crecimiento descontrolado" de este tipo de viviendas por falta de control. Recuerda, también, que en la ciudad hay hoy más plazas de viviendas de uso turístico que hoteleras, así que tilda como "un gran paso" la decisión del gobierno de frenar el auge mientras se tramita la norma.

Los vecinos del distrito Centro y de La Arena, las zonas más tensionadas por este tipo de turismo, celebran la medida, también, sin paliativos. "Se nota el auge de este tipo de pisos y las cosas hay que meditarlas. Si no se frena ahora, de aquí al verano podrían haberse disparado aún más", señala Maite Martín, líder vecinal del Centro, que asegura que para una comunidad de vecinos "es molesto" convivir con este tipo de viviendas, sobre todo si son mayoría. "Sabemos de problemas de ruido y suciedad, o desperfectos que acaban asumiendo los residentes fijos. Y tampoco parece que sea un perfil que aporte, no es gente que va a hacer la compra al Mercado del Sur. Me parece muy bien que se quiera controlar, porque lo contrario supondría la desaparición de los barrios", afirma. Similar valoración realiza Tita Caravera, líder vecinal de La Arena, que explica que en su barrio "se ha notado muchísimo" el auge de este tipo de pisos, sobre todo, tras la pandemia y en el último año. "Es fundamental que se controle porque en La Arena necesitamos urgentemente fijar población. La habitual está muy envejecida", valora la representante, que considera que la proliferación de estas viviendas explica en parte "los precios disparados" de la vivienda en alquiler de la zona. Sergio Álvarez, presidente de Cimadevilla –un barrio especialmente reivindicativo contra este modelo turístico–, valora la decisión del gobierno como "el triunfo de las personas más vulnerables" contra la "amenaza de la turistificación". Manuel Cañete, líder de la federación de asociaciones vecinales urbanas (FAV), completa: "Lo había sugerido Izquierda Unida y es una medida muy certera. Los datos que fuimos conociendo estas semanas eran preocupantes y no actuar hubiese supuesto un descalabro. Es un buen primer paso".

Un impacto imprevisible

El gremio inmobiliario valora por ahora con dudas el impacto de la medida. Hay profesionales que temen que buena parte de los propietarios que iban a solicitar esta licencia turística no estarán interesados en ofrecer la vivienda para alquileres de larga estancia. "No va a haber más vivienda de larga duración porque la gente, si no cambian la ley de vivienda, seguirá teniendo miedo de alquilar por si los inquilinos dejan de pagar", valora Natalia Abella, de Abella Marcos Inmobiliaria, que cree que la medida no provocará una bajada en los precios ordinarios de alquiler. Asegura, también, que los pisos turísticos sin licencia "se seguirán haciendo sin control", y considera prioritario atacar antes este frente. Vaticina, además, que propietarios de pisos turísticos con licencia ya tramitada los sacarán ahora a la venta con precios más inflados. "Subirán los precios, tanto de alquiler como de venta", asegura.

Katia Domingo, de la agencia Domingo y presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Asturias (Asocias), entiende que a los propietarios afectados "no les va a quedar otra" que destinar sus pisos al alquiler de uso habitual, pero aclara que ese esperable repunte "no va a resolver definitivamente la escasa oferta" de pisos en alquiler ni sus altos precios por esa "inseguridad jurídica" de la actual ley de vivienda. "Es sencillo: si ya hay poca oferta de alquiler, no se podía permitir que se siguiese reduciendo mientras se incrementaba la vacacional", valora, por su parte, César Nozal, de la Agencia La Playa, que sí anima a "reflexionar" en las causas. A su juicio, abundan las viviendas en la ciudad cuyos propietarios combinan su uso como alquiler vacacional y como segunda residencia propia. "Ahora, si alquilan, pierden la posibilidad de usar la vivienda durante cinco años. En cualquier caso, el número de viviendas de ambos modelos tiene que ser proporcionado", aclara.