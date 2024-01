Fomentar la lectura tiene premio: "Recibir esta ayuda es una alegría tremenda"

Dos formas diferentes de que los más pequeños se acerquen a la lectura. Ese es el objetivo de la Escuela de mediación lectora y "Ellas viajan-rutas de lectura", dos proyectos con sello gijonés que han sido seleccionados por el Ministerio de Cultura dentro de las subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas. "Recibir esta ayuda es una alegría tremenda", coinciden Lara Meana y Beatriz Sanjuán, impulsoras de uno y otro plan respectivamente, sobre unas subvenciones que suman 37.000 euros.

La Escuela de mediación lectora, de la gijonesa Lara Meana, ha obtenido una ayuda de 19.000 euros. Se trata de un proyecto que tiene entre sus objetivos abrir un camino hasta ahora prácticamente inexplorado y desconocido en España: la mediación lectora, una profesión que, en palabras de Meana, pretende "tender un puente y establecer un vínculo personal y emocional con la lectura". Su autora trata de simplificar aún más el concepto: "Es como hacer un club de lectura para niños, pero en vez de que cada uno lea en su casa y después lo comente, lo vamos haciendo en el momento de la lectura".

Lara Meana llegó a la mediación lectora sin saberlo. Librera especializada con un máster en Promoción lectora, antes bibliotecaria en Santa Eulalia de Oscos, reconoce que siempre ha hecho un "doble papel" entre libros y lector, pero no descubrió que hacía una labor de mediación lectora hasta que en 2015 fue invitada a Colombia para hablar del proyecto de su librería, El bosque de la Maga Colibrí, en Gijón, un espacio en el que además vender libros también se celebran talleres, charlas y eventos. "Allí fue donde afiancé que esto que hacía no es ni animación ni promoción de la lectura. Es otra cosa en la que ponemos el énfasis en la experiencia del antes y el después de leer un libro. Aunque no nos demos cuenta, algo cambia en nosotros después de una lectura", sostiene.

Ahora, su intención es tratar de promocionar la mediación lectora, definir la profesión, reconocer la labor de quienes la ejercen y formar a nuevos mediadores. "Primero queremos juntar a muchos profesionales. Lo haremos en unas sesiones que ya han comenzado. Con todo lo que salga de ahí se elaborará un documento en el que se establecerá qué es la profesión y cuáles son los puntos básicos para ejercerla", relata.

El proyecto cuenta con una segunda parte, la puesta en marcha de la Escuela de mediación lectora, "online y dirigida a todos los públicos". "Va desde gente que trabaja en Salud Mental, que les ayuda para trabajar en terapias; hasta personas que están en el sector público como bibliotecarios; pasa incluso por los funcionarios que tienen que dar estas ayudas". "Es importante que desde la administración sepan qué contratan cuando contratan un servicio de mediación lectora. No es una labor espectacular a la que se llevan globos, decorados… Es otra cosa, un trabajo de hormiguita que, con el tiempo, nos gustaría que tuviese un espacio y periodicidad fija en bibliotecas municipales o colegios", relata explica Meana.

Y esta idea es para abrir un camino, la de Beatriz Sanjuán es alquitranar uno ya existente. "Ellas viajan-Rutas de lectura" es el proyecto que Cultura ha subvencionado con 18.000 euros dentro de la línea de ayudas a la Promoción de la lectura. Busca ofrecer itinerarios de lectura con propuestas de libros y actividades para escolares sobre diferentes campos del conocimiento dando especial importancia a las autoras, "las grandes olvidadas". El plan está inspirado en las Rutas de lectura, unas guías con un proceso similar elaboradas por un equipo del que ya formaba parte Sanjuán, que vio la luz hace una década y que gozó de gran éxito. "Las descargas se contaron por miles", resalta.

El sistema, tal y como explica Sanjuán, es el siguiente. Se ofrecen diez rutas de lectura, basadas en los diez epígrafes en los que se divide la CDU, la Clasificación Decimal Universal, el sistema de clasificación bibliográfica en la que se divide todo el conocimiento humano, que se utiliza en las bibliotecas. De cada una de esas categorías se ofrece una ruta con diez libros, de menor a mayor dificultad, con materiales para ir trabajando sobre ellos. "Está pensado para adaptarlo a todos los niveles de Primaria, pero está previsto que a través de internet se puedan presentar materiales para que pueda adaptarse a la primera infancia o a la Secundaria", explica.

Una de las características principales de este proyecto es que se tratará dar mayor preponderancia a las autoras. "Hemos detectado que en los fondos de las bibliotecas en general, y en las escolares en particular, el volumen de libros escritos por mujeres es muy inferior. Esto es un problema de cara a los referentes que se van a encontrar lo niños y niñas en un momento clave de su formación", señala Sanjuán, en cuyo proyecto solo hay libros firmados por mujeres.

La intención de Sanjuán es que este proyecto llegue a los centros educativos. "Partimos de proyectos de los que, según la actual ley, debe dedicarse al menos el 20% de las horas lectivas", afirma Sanjuán, para quien el respaldo del Ministerio ha sido "toda una alegría" y "fundamental" para dar dimensión al proyecto. "Permitirá que lleguemos a mucha gente", augura del proyecto, que estima pueda estar redactado para finales de mayo.