Una tendencia canina asumida en Gijón: "Hoy en día, puede que sea más fácil tener un perro que pensar en tener un hijo"

Que los datos reflejen que, a cierre del pasado año, había más perros registrados en Gijón que menores de edad residentes en el concejo no ha pillado de improviso a los propietarios de mascotas. Según el Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA), se contabilizaron 37.076 canes, 762 más que la cifra de menores según las últimas estadísticas de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una coyuntura que, para los dueños de mascotas, guarda cierta lógica atendiendo a motivos económicos y sociales.

Sandra Iglesias, dueña de "Senna", considera que uno de los principales motivos para que el número de canes se mantenga arriba es que la ciudad "ofrece facilidades para tenerlos". "Puede que, hoy en día, sea más fácil tener un perro que pensar en tener un niño. Hay más estabilidad", sostiene Iglesias, que alude a la cuestión económica para sustentar su visión y, también, a la demográfica. "Gijón está bastante envejecido y la gente mayor puede tener un perro para que le haga compañía. Y eso influye", afirma. Sandra Iglesias, que ve "preocupante" que los datos sigan por los mismos derroteros, lamenta que "no hay una solución sencilla" y remarca que la tenencia de animales en casa en lugar de niños puede ser "una tendencia que esté surgiendo".

Álex Junco y su pareja, Lucía Fernández, paseaban ayer por la zona de Poniente con "Luna". A Fernández no le sorprenden los datos del RIAPA. "A nivel económico es más fácil mantener un perro que un niño, que implica más a largo plazo. Es de por vida", proclama. "Ahora, los jóvenes no tenemos una oportunidad como tal para tener una economía que pueda mantener un bebé", asevera. Para Álex Junco, la idea de formar una familia, aunque está en sus planes, es prematuro. "Un hijo es una responsabilidad que a día de hoy no tendría", declara. Lucía Fernández saca a colación que, en los últimos tiempos, se ha producido "un cambio de mentalidad" en la sociedad. "Cada uno piensa distinto, pero para muchos no es una prioridad tener un niño. La mayoría de los jóvenes, al menos de mi entorno, se plantea si tener hijos o no", incide.

Enrique Morcate tiene a "Olaf" desde hace poco más de medio año. "Muchos de mis amigos, que están en la treintena, tienen perro e hijos", manifiesta Morcate, para el que sí es una razón de peso que cada vez hay más personas solas y "las mascotas hacen compañía". Enrique Morcate cree que el superior número de perros respecto a menores de edad es una cuestión multifactorial. "Económicamente, un perro supone menos inversión que tener un hijo y da menos guerra", indica el dueño de "Olaf", que también reivindica que Gijón es una ciudad "amigable" para los canes, otro factor a tener en cuenta. Por otro lado, a Enrique Morcate le resulta llamativo que, a finales de 2023, había más gatos en el concejo que todos los bebés de un año o menos. "Tengo amigos que se están animando a tener un gato porque implica menos responsabilidad que un perro. A fin de cuentas, un gato es más independiente y lo puedes dejar en casa y más horas solo", asegura. En ese sentido, desde el Colegio de Veterinarios se atribuye el incremento en el número de mininos a que, hasta la entrada en vigor de la ley de Bienestar Animal, el chip en los animales era opcional mientras que en la actualidad es obligatorio.

Para Ana García, "el descenso de la natalidad es preocupante". Su perra, "Mía", le acompaña desde hace más de siete años. García se muestra comprensiva con la tendencia de que los jóvenes prefieran tener mascotas que hijos. "Su situación económica es jorobada. Plantearse una vida autónoma y emanciparse pensando en el futuro es una apuesta complicada, y un perro, por ejemplo, no compromete la economía", argumenta. Eso sí, Ana García no ve excesiva relación entre la cifra de mascotas censadas y el hecho de que muchas personas vivan solas. "No necesariamente vivir solo es la causa de que muchos tengan mascota", resalta García, para la que las razones que explican que haya más perros que menores de edad en la ciudad son, fundamentalmente, "económicas". Habrá que esperar a inicios de 2025 para ver cómo bailan los números, pero lo que es indiscutible es que los animales le están ganando terreno, al menos en cuanto a cifras, a las nuevas generaciones.