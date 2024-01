Los vecinos solicitarán "mayor flexibilidad" para plantear sus obras de distrito

Se avecinan días importantes para la participación ciudadana. Los vecinos ya tienen en su poder el listado de obras facilitadas por el gobierno local para que los seis consejos de distrito determinen sus prioridades. El millón de euros consignado marca que a cada uno de los consejos les corresponde alrededor de 166.000 euros. Las actuaciones elegidas no deben, por tanto, exceder esa cantidad. Una cuantía que no agrada a Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana (FAV). "Las cifras no dan para nada", esgrime Cañete, para el que algunas de las obras propuestas por el Consistorio son "generalistas" y que "no son una necesidad de todos los barrios".

En los primeros consejos de distrito con la actual corporación, hace varias semanas, se les explicó a los vecinos la fórmula para este año a nivel de actuaciones en los barrios y parroquias de la ciudad, en la que sería el propio Ayuntamiento quien trasladaría a cada distrito un conjunto de obras viables técnica y económicamente. "El tiempo apremia", aseguró, tras finalizar los consejos de distrito de la zona Oeste y Rural, Guzmán Pendás, concejal de concejal de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos y Cooperación. "Empezar con propuestas es cercenar el debate y la participación", señala Manuel Cañete, que asume la "excepcionalidad" de la situación en referencia a los presupuestos. Una excepcionalidad que, para el líder de la FAV, debe ir acompañada de "cierta lógica". En ese sentido, Cañete solicitará al gobierno local "flexibilidad" para que el listado de obras no sea algo estanco y que los distritos también puedan plantear intervenciones que se ajusten a sus necesidades. Asimismo, Cañete insta a que se reúna el Consejo Social, el Consejo Sectorial de Movilidad y el de Bienestar Animal. "Hay que poner los cimientos de la participación, nos deben dejar pensar la ciudad", destaca. Regresando a la partida de obras y a los 166.000 euros de los que dispone cada distrito, Manuel Cañete insiste en lo "ínfimo" de la cifra. "Poner un semáforo te lleva la mitad del presupuesto", declara el presidente de la FAV, que reconoce que, en la ristra de obras planteadas por el Consistorio, sí hay algunas que colman las pretensiones de determinados barrios. Esta semana, la federación "fijará su criterio" de cara a estas semanas claves en las que los distritos están emplazados a transmitir al gobierno local las obras seleccionadas para su ejecución en este 2024. La federación de asociaciones vecinales de la zona rural "Les Caseríes" se reunirá, al igual que la FAV, en los próximos días. Sobre la mesa, las propuestas de obras trasladadas desde el Ayuntamiento. Será el principal punto a tratar en el encuentro. Miguel Llanos, presidente de la federación, aboga por "no dejar pasar la oportunidad" de que se realicen actuaciones en las parroquias, aunque no sea "la solución ideal". Sin embargo, antes que decidir qué priorizan, los vecinos debatirán si están conformes o no con la fórmula municipal de que sea el Consistorio quien ofrezca el listado de actuaciones factibles de ejecutar en tiempo y forma y no al revés, como demandan las entidades vecinales. "No soy partidario de perder un año más", subrayó Miguel Llanos, que, eso sí, remarca que la potestad la tienen los vecinos. "Lo que decida la mayoría va a misa", incide el líder de "Les Caseríes".