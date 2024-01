Gijón duplicó en solo tres años su oferta de casas turísticas mientras cerraba hoteles

Aunque las cifras varían día a día, la planta de alojamientos turísticos de Gijón al cierre de 2023 incluye la presencia en la ciudad de 1.425 viviendas de uso turístico. Son 243 más que las registradas en 2022. Un ejemplo de esa proliferación a la que el Ayuntamiento de Gijón ha decidido poner freno suspendiendo la concesión de más autorizaciones municipales para este tipo de actividad. Pero si el incremento interanual ya muestra esa tendencia al alza que ha generado que el gobierno local mueva ficha ante las quejas de grupos de la oposición, vecinos y la patronal hotelera, el impacto es mayor si se echa la mirada un poco más allá. La cifra actual supone un crecimiento de más de 400 viviendas de uso turístico sobre 2021 y es más del doble de las 685 registradas en 2020. Solo se han necesitado tres años para duplicar el número de negocios de ese tipo. En cantidad de establecimientos y en plazas, que ya superan con mucho las que ofertan los hoteles.

Y estas primeras cifras son de viviendas de uso turístico, pero también hay que tener en cuenta la aportación de las viviendas vacacionales que ahora son 73, lo que supone un incremento de 7 sobre el año pasado y de 22 sobre 2020. Entre viviendas de uso turístico y viviendas vacacionales al cierre de 2023 había registrados en Gijón 1.498 negocios de este tipo, según un informe municipal que utiliza datos del Ayuntamiento y la Consejería de Cultura Política Lingüística y Turismo: son 250 más que al cierre de 2022. Siempre hablando de negocios legales ya que no es una sorpresa para nadie descubrir el uso, sin ningún permiso, de pisos para acoger estancias cortas de turistas.

Y no es solo que las viviendas y los pisos turísticos no paren de crecer. Es que es lo único que crece en materia de alojamiento turístico. La misma estadística computa la pérdida de seis establecimientos hoteleros a lo largo de 2023: un hotel de 4 estrellas, otro de 3, otro de 2, otro de 1 y dos pensiones. En Gijón ya no hay ningún hostal. Si al cierre de 2022 la suma de hoteles, pensiones y hostales alcanzaba los 75 negocios, ahora está en 69.

En lo que tiene que ver con el alojamiento extrahotelero, que es donde computan las viviendas de uso turístico y las vacacionales se han perdido en un año dos apartamentos turísticos y tres casas de aldea, con unos números globales finales de 15 y 3 respectivamente. Se mantienen los cuatro equipamientos que hay con categoría de albergue y los dos campings.

Todo eso si se miran solo los establecimientos, pero ¿qué pasa si la reflexión se hace mirando el número de plazas? Pues entonces queda más que claro que las viviendas turísticas le han comido la tostada a los hoteles. Los alojamientos hoteleros de la ciudad ofertan 4.358 plazas –el mayor número en hoteles de cuatro estrellas con 2.412 plazas– y entre las viviendas de uso turístico y las vacacionales el número de plazas ofertadas se eleva a 7.472. Son tres mil más. Teniendo en cuenta, además, que en el último año mientras se perdían 389 plazas hoteleras crecían las plazas en este nuevo tipo de alojamiento en 1462: 1.387 plazas más en viviendas de uso turístico y otras 75 en viviendas vacacionales.

En solo tres años –desde el cierre de 2020 al de 2023– se han sumado cuatro mil plazas más a la planta de viviendas turísticas. Una evolución que está muy lejos de la que se ve en el resto de los alojamientos de la ciudad. En la estimación de cierre de 2023 Gijón 1.592 establecimientos turísticos, el 95% de carácter extrahotelero, y 13.734 plazas, de las que cerca del 50% están en los pisos de uso turístico y las viviendas vacacionales

Los concejales de Urbanismo y Turismo, el forista Jesús Martínez y la popular Ángela Pumariega, comunicaban el pasado sábado a través de una nota oficial la decisión del gobierno local de suspender de manera temporal la concesión de más autorizaciones hasta que se fijen unas medidas regulatorias definitivas a través del Plan General de Ordenación. Algo que puede tardar alrededor de un año y medio. La idea era que la aprobación de de esa suspensión se aprobara en el Pleno de mañana, a cuyo orden del día se iba a incorporar a través de una moción de urgencia.

Finalmente, no será así. El gobierno ha optado por otra fórmula de tramitación para dar mayor seguridad jurídica al acuerdo que se adopte. El plan ahora es seguir el trámite ordinario de que el asunto pase antes de llegar a Pleno por comisión. En este caso irá a comisión de Urbanismo este viernes y, nada más acabar la comisión, tendrá lugar una Junta de Portavoces que fije la convocatoria de un pleno extraordinario del día 24 para votar el asunto.