Irene Escolar, una pasión teatral que viene de familia

Sobre las tablas del teatro Jovellanos se subirán este sábado (20.30 horas) Irene Escolar e Israel Elejalde para representar "Finlandia". "Es un combate verbal, dos mundos, el masculino y el femenino, en una guerra, una obra muy visceral y supongo que también el fin del amor", resume Escolar. Aunque en la obra aparecerán solo dos actores, "en un tipo de teatro muy crudo, filosófico y también poético", escrito por Pascal Rambert, el espectador podrá percibir la pasión por el teatro de seis generaciones. Porque Irene Escolar es el último eslabón de una saga que inició Pascual Alba (trastatarabuelo), nacido en 1843, y que continuaron después Irene Alba (su tatarabuela), Irene Caba (su bisabuela) o Irene Gutiérrez Caba (su abuela). En medio hay otra generación, con su padre, José Luis Escolar, que es productor de cine. "Al margen de mi vinculación familiar, porque somos generaciones diferentes y lo vivimos de diferente forma y es algo repetitivo siempre, para mí el teatro es importante y es único por esa experiencia personal y por cómo se llega a conectar cada uno con las cosas que emocionan y llevan a diferentes lugares", relata Escolar.

Esta visita de la actriz de 35 años a Gijón se enmarca en la obra "Finlandia". "Es como un combate entre dos personas que tienen maneras diferentes de ver el mundo. No es un teatro realista, porque casi nadie se expresa de esa manera, pero sí que a la vez es una discusión tan descarnada que hay algo que si no pasa por una visceralidad tan real es como que no funciona", reflexiona Irene Escolar. "Sí que hay mucha fuerza, mucho presente y realidad en todo lo que hacemos", subraya, para comentar después: "A la vez es un teatro que llega, porque todo el mundo se puede sentir identificado, te coloca en un sitio incómodo, no es una función fácil ni pretende serlo, pero pretende ir al fondo de un tema muy complejo".