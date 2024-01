El "último" Antroxu de Mar Parente, el alma de la tienda de disfraces Gamar

Recuerda María del Mar Parente cuando el Antroxu era una "mina" para las tiendas disfraces y podía alquilar en Gamar, su negocio, unas 300 prendas. "El año pasado fue nefasto, no se alquilaron casi ni 50", rememora. Aunque los tiempos han cambiado y las líneas de negocios son diferentes. "Ahora para cumpleaños, cuando se alcanzan los 50 o 60, se hacen fiestas temáticas. O para otros eventos o quedadas se hacen con disfraces", subraya. Por eso, porque reconoce que es algo "único", y en lo que ha trabajado 43 años, su satisfacción es poder jubilarse con tranquilidad. Aunque a muchos les haya llegado en el boca a boca el mensaje de que se retira, su hijo Ricardo Fernández le toma el relevo en la tienda. "Seguro que estará aquí pendiente de todo, está muy enganchada como para dejarlo", cuenta con una sonrisa.

"Me alegra mucho que no desaparezca", confiesa con tranquilidad Mar Parente sobre un negocio al que ha dedicado toda su vida y en el que vivirá su último Antroxu al frente del mismo. "Es que merece la pena seguir, porque hay demanda, ya no quedan casi tiendas de disfraces, ni que cosan, hagan arreglos o se reciban encargos como nosotros", explica esta gijonesa que se unió en 1981 a Gamar, una tienda que había lanzado su madre en 1976. "Probó con muchas cosas, siempre fue avanzada a su tiempo, pero este fue el que funcionó de verdad y ha evolucionado con el paso de los años".

Gamar, aunque lleva la etiqueta de disfraces, el principal reclamo, también alquilan y venden trajes regionales o medievales. "Nos llegan las fiestas del Bollo de Avilés y podemos vender unos 150 de los 200 que tenemos", indica Parente, que hace junto a su hijo un rápido recuento de memoria sobre el material con el que cuentan en sus instalaciones de la avenida Pablo Iglesias. "Podemos tener unas 500 prendas en total", afirman.

En estas cuatro décadas, María del Mar Parente ha recibido clientes fijos, niños que se hicieron adultos y siguen yendo por sus disfraces, y también cambios en los hábitos. "Antes, mes y medio de antes del Antroxu se pegaba la gente por encontrar el disfraz que más les gustaba, ahora lo dejan todo para los últimos días", enfatiza, mientras ahonda en uno de los motivos por los que opina que esto sucede: "Ahora competimos con internet, otros distribuidores o grandes superficies, pero luego al final acaban acudiendo a nosotros cuando no encuentran algo, porque saben que es aquí donde lo encuentran".

Disfraces de pirata, payasos, época o algunos más clásicos son los que continúan teniendo más atracción para el Antroxu. Pero cualquier tipo de temática es bien recibida. Eso sí, también los tiempos han provocado un avance sustancial en la media de edad que les alquila prendas. "Disfraces infantiles ya no vienen nada a por ellos, ahora es solo cosa de adultos", cuenta Parente, al mismo tiempo que aprovecha para hacer un paréntesis y recordar también, entre risas, que en su sector "la inflación no se ha notado". "Antes se alquilaban por 10.000 o 12.000 pesetas (entre 60 o 70 euros) trajes estándar, ahora es por 50 o 60 euros es uno máximo", analiza.

Su hijo Ricardo Fernández afronta con algo de "vértigo", pero también con ilusión esta nueva etapa en la que se pondrá al frente, pero en la que seguirá contando muy de cera con su madre. "Lo que toca especialmente ahora es seguir adaptándote a los tiempos, posicionarte en internet, llegar al público también por esa vía, o tener un catálogo actualizado con lo que tenemos", concluye.