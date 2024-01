El azote del picudo rojo llega al Polígono y obliga a cortar dos palmeras

Una sorpresa se llevaron en la mañana de ayer, al asomarse a la ventana, Marlén González y Alicia Nieto, vecinas del Polígono. Las dos palmeras ubicadas en la calle Puerto del Pontón, a apenas unos metros de la sede de la asociación Evaristo San Miguel, estaban cortadas, labor efectuada por operarios de Emulsa. "Toda la vida las hemos visto aquí", comentaban.

La tala de estos árboles obedece a una problemática que ha asolado tanto la zona urbana como la rural de la ciudad en los últimos tiempos: la plaga del picudo rojo. La primera palmera retirada en Gijón por infestación de este escarabajo se hallaba en Mareo y se taló en 2018. "Cuando bajé a la calle dije que aquí faltaba algo. Esta era una zona muy guapa del Polígono", afirmó Alicia Nieto, para la que las palmeras eran "un icono" del barrio. "Se van a echar en falta", señaló Marlén González.

José Fernández, párroco de San Pablo Apóstol, lamentó la eliminación de los ejemplares. "Los árboles enferman y hay que cuidarlos", indicó Fernández, comprensivo, eso sí, con la plaga de picudo rojo que ha diezmado la población de palmeras en varias partes del concejo. "Igual que a nosotros nos vino al covid, a ellas les puede venir también", resaltó José Fernández. "Las palmeras como elementos de decoración son bien bonitas", incidió el párroco de San Pablo Apóstol.

Para Pergentino Bernardo, vocal de la asociación vecinal del Polígono, "no hay otro remedio" en cuanto a la tala de los árboles. "Es un peligro porque pueden caer encima de alguien", sostuvo Bernardo, que no se mostró muy optimista con el replantado de la misma especie en ese terreno. "Con la actual situación no creo que se pueda", subrayó. El matrimonio formado por Ana Puente y Emilio Cosme paseaba durante la tarde de ayer hasta que se encontraron con la escena: el par de palmeras que lucían en la calle Puerto del Pontón, en el suelo. "Ojalá pongan otras u otro tipo de árbol. Llevamos aquí viviendo 40 años y las palmeras ya estaban", declaró Ana Puente, que instó a replantar en las zonas que hayan sufrido una merma de ejemplares. "No queremos quedarnos sin naturaleza entre tanto pavimento", incidió. Para Emilio Cosme, los paseos por el Polígono no son lo mismo sin la presencia de estos árboles. "Estábamos muy acostumbrados a verlas", aseveró.

Laura Bermúdez se resigna ante la tala. "Si estaban malas o si se iban a caer, hicieron bien en quitarlas", aseguró la vecina, que notaba el mal estado de los ejemplares. "Una estaba muy seca, la veía desde la ventana. Y la otra se iba secando poco a poco", destacó Bermúdez, a favor de que se repongan los árboles para que el Polígono no pierda uno de sus símbolos en cuanto al arbolado.

Desde la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad advierten de que los trabajos no se han llevado a cabo con la celeridad esperada para paliar, mediante el tratamiento de las especies perjudicadas, el problema del picudo rojo, un escarabajo que devora el interior de las palmeras y que puede volar distancias de ocho kilómetros. Hace algo más de un año, el parque de Las Palmeras de Contrueces se quedó sin los árboles que le dan nombre y los vecinos están a la espera de que se realice un replantado para que la popular zona verde recupere el sentido de su nomenclatura. En los Jardines de la Reina también hay varios ejemplares de palmeras que pertenecen, en este caso, a la Autoridad Portuaria. De hecho, en alguna ocasión, en los últimos meses, se procedió a la fumigación de los árboles.

Al margen del Polígono, otros barrios como Nuevo Gijón, Pumarín o Moreda se han visto afectados, en mayor o menor grado, por la plaga del picudo rojo. La voracidad del escarabajo ha castigado, asimismo, a la zona rural gijonesa. Al haber muchas fincas privadas, el tratamiento de los ejemplares damnificados por el animal se vuelve más complejo. "Adiós a una parte de la historia del Polígono", proclamaba ayer la asociación vecinal del barrio en sus redes sociales. Una tala que responde a una amenaza ante la que Gijón sigue luchando.