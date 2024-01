El PP suma apoyos políticos a izquierda y derecha para cambiar el gerente de Emulsa

Hoy es el día. El edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, lleva al consejo de administración de la empresa su propuesta de cambio de gerente con el cese de Esteban Álvarez y su sustitución por el veterano político del Partido Popular, y ahora director general en la concejalía de Pintueles, José Ramón García Cañal. Salvo sorpresa de última hora, y ya sea con voto favorable o vía abstención, parece que el presidente de Emulsa tiene los apoyos suficientes para hacer efectiva la operación.

Solo el PSOE adelantaba ayer abiertamente su rechazo a la operación a través del edil y consejero José Ramón Tuero. Aunque también se espera el no de UGT y la Federación Vecinal. En total cuatro votos en un consejo de 14 miembros. Eso en el consejo, pero a las puertas de la sede de Emulsa, y convocados por varios sindicatos del comité de empresa, tendrá lugar una manifestación contra el «nombramiento de un político profesional como gerente de Emulsa». El lema de la protesta es «Stop chanchullos».

El primer apoyo a la propuesta de Rodrigo Pintueles es de su propio socio de gobierno. El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, defendía ayer el respeto a la autonomía que tiene cada uno de los concejales dentro de su ámbito competencial y cada uno de los dos grupos políticos de la coalición en su área de gobierno para tomar las decisiones que considere oportunas. «Respetamos sus decisiones, que están respaldadas y tienen toda nuestra confianza», remató el edil.

Vox también tiene claro que Pintueles está en su derecho de cambiar de gerente en la empresa que preside. «Es un movimiento lógico y previsible. Aunque no hubiese otras razones, que también podrían existir, es lo normal que el cambio en el color político del gobierno apareje la llegada a puestos de dirección de los afines a los recién llegados. Lo extraño habría sido que no fuese así», se explica desde el partido.

A IU el cese de Álvarez se les queda corto. «Hace falta un cambio en Emulsa y no puede limitarse a la gerencia. El equipo económico y de recursos humanos es corresponsable de la situación en la que se encuentra la empresa. En esos dos departamentos también debe haber cambios» explica el portavoz municipal, Javier Suárez Llana, que avala el trabajo del gerente a cesar en cuanto al control económico de la empresa, pero le reprocha dirigirla en contra de sus trabajadores. Una situación que se denuncia desde Comisiones Obreras, que votará a favor del cese. Previsiblemente no hará lo mismo UGT. A IU lo que no le gusta, y por eso su voto será la abstención, es el sustituto. «No es el perfil adecuado. Es una propuesta en clave de partido, que parece responder más a movimientos internos en el PP que a las necesidades de Emulsa», explicó.

«En este caso, el presidente Pintueles podrá contar con Podemos», avanzaba la portavoz de la formación, Olaya Suárez, para quien «el cambio puede ser positivo para la empresa municipal porque venía arrastrando graves problemas desde hace muchísimo tiempo. Creemos que el gerente no tenía el apoyo de la parte social ni la del resto de la directiva y por lo tanto así no se puede ir a buen puerto. El hecho de que venga alguien de fuera puede ser una bocanada de aire fresco para la empresa».

La única voz a la izquierda en contra del cambio en la gerencia es la del PSOE, bajo cuyo mandato se nombró a Álvarez en diciembre de 2022 en sustitución de Alfonso Baragaño y en plena bronca por la denuncia de un caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras. El socialista José Ramón Tuero se mostró ayer en contra de cesar a quien «estaba corrigiendo deficiencias y llevando a Emulsa por el camino correcto y haciéndolo, además, con el visto bueno del presidente». Tuero puso en valor el trabajo del gerente en cuanto a desvelar una deficiente gestión que dejaba millones sin cobrar por recibos no facturados o mal facturados o la decisión de remitir al Tribunal de Cuentas la posible irregularidad del uso de las reservas voluntarias para hacer inversiones y compensar pérdidas que había llevado a que, en la realidad, no existiesen esos 16 millones que constaban como tales en la contabilidad. Unos problemas que afectaban a etapas tanto de gobiernos del PSOE como de Foro.

Pero, sobre todo, al PSOE lo que le chirría es el nombramiento de Cañal sin un proceso selectivo previo. Igual que ocurrió, recordó Tuero, con la vuelta de Vidal Gago a la gerencia de la Empresa Municipal de Aguas. «¿Dónde está la transparencia? ¿La libre concurrencia? Este es otro dedazo de Carmen Moriyón que ha presionado al PP, y es curioso que el concejal popular haya asumido las directrices de otro partido».

Un argumento que no tardó en salir a negar el propio Pintueles. «Como el PSOE sabe la presidencia de Emulsa toma sus decisiones de forma autónoma y sin aceptar ningún tipo de presiones. Decir, como hace Tuero, que mi propuesta al consejo de administración responde a un dedazo de la Alcaldesa o que ésta ha presionado al PP es sencillamente falso», explicó antes de asegurar que nunca a lo largo del mandato han sido presionados por la Alcaldesa. «Carmen Moriyón ha sido absolutamente respetuosa y solidaria con todas las decisiones adoptadas por los concejales del Partido Popular», remató.