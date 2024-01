El consejo de Emulsa avala al PP y nombra a García Cañal como nuevo gerente

Pese al ruido, no hubo sorpresas en el consejo de administración de Emulsa y el popular José Ramón García Cañal recibió ayer el apoyo necesario de una mayoría de consejeros para ser el nuevo director gerente de la empresa pública, puesto en el que sustituye a Esteban Álvarez, ya cesado. El nombramiento recibió finalmente el apoyo del PP, que ostenta la presidencia de la empresa, y de su socio de gobierno, Foro, así como el de Vox y Comisiones Obreras. No fueron suficientes, por tanto, el voto contrario del PSOE, UGT y la federación vecinal ni la abstención de Izquierda Unida y Podemos. La votación, aunque con un resultado que ya se sospechaba, se celebró con una concentración de protesta en la sede que reunió a algo más de medio centenar de trabajadores a la entrada de la sede y que reprocharon el nombramiento "a dedo" de un responsable "de perfil político".

Los apoyos de Foro, Vox y CC OO (cuyo delegado no acudió a la cita pero delegó su voto en el presidente de la empresa, el popular Rodrigo Pintueles) permitieron una mayoría de ocho consejeros sobre un total de 14. Los foristas ya habían anunciado que darían su visto bueno a la propuesta por su "respeto y confianza" a las decisiones de sus socios. La formación verde también había tildado de "lógico" que ante un cambio de gobierno se generasen cambios en la jefatura. Cabe recordar que Álvarez, el gerente saliente, había sido nombrado en diciembre de 2022, en el anterior mandato socialista, tras el escándalo por un caso de acoso sexual a manos de un capataz que terminó con el cese de Alfonso Baragaño.

Los votos contrarios del PSOE, UGT y la FAV –con cuatro "noes" en total– no pudieron alterar la balanza, pero sus delegados volvieron a alegar en la reunión de ayer que el nombramiento de García Cañal, a su juicio, se hacía "por dedazo" al no tramitarse con un proceso de concurrencia. Tampoco sirvió la abstención anunciada de Izquierda Unida ni el cambio de voto de Podemos, que inicialmente había anunciado su apoyo y que finalmente también se abstuvo porque, explicó la formación morada, el presidente de Emulsa les trasladó "una serie de hechos en relación al anterior gerente" que a su juicio sí motivan una "pérdida de confianza" en Álvarez, pero no un nombramiento "a dedo".

Los trabajadores que secundaron la propuesta, por su parte, acudieron a la cita con el apoyo de los sindicatos UGT, Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y Colectivo de Trabajadores (CT). Otros sindicatos que integran el comité o tienen a afiliados en Emulsa parecen haber decidido darle un voto de confianza al nuevo gerente. "Han puesto a dedo a una persona de perfil político que no tiene experiencia en gestión de este tipo de empresas", señaló David Saavedra, delegado de este último grupo. Los manifestantes acudieron con silbatos y con un altavoz con megafonía que, conectado a un móvil, hizo sonar durante más de una hora el himno del PP en sus múltiples versiones.

La protesta, aunque pacífica, sí contó con un dispositivo de vigilancia policial. Agentes del cuerpo Nacional llegaron casi al mismo tiempo que los manifestantes, más de media hora antes de que comenzase la reunión, y preguntaron a los primeros concentrados si habían pedido permiso para la quedada. Los manifestantes alegaron que la concentración era "espontánea" y que no se pudo notificar por la urgencia con la que se convocó el consejo. Pudieron, así, quedarse en una de las entradas de Emulsa en la carretera Carbonera sin generar apenas molestias para el tráfico. A través de la megafonía, y mientras esperaban a que termina un consejo cuyo resultado en el fondo conocían, llegaron incluso a aprovechar para animar a los Bomberos –tiene su sede al lado de Emulsa–, que tuvieron que atravesar al grupo para una salida. Los implicados, también, mostraron su apoyo al gerente saliente. "Al menos tenía un perfil profesional y parecía interesado en destapar contratos que no se habían hecho bien", aportó Marcos Centeno, de CSI, que recordó que en Emulsa "las cuentas siguen sin estar claras".

Gran parte de los manifestantes decidieron quedarse hasta el término de la reunión, que duró cerca de dos horas –para entonces por megafonía ya había dejado de sonar el himno popular y se escuchaban temas de "Mägo de Oz" y de "Ska-P"–, pero que se saldó sin altercados. Ayudó que los manifestantes, que ovacionaron a su llegada a una tímida representante de la FAV, Ana Osorio, apenas reaccionaron ante la llegada del socialista José Ramón Tuero y no parecieron reconocer al forista Gilberto Villoria, que entró caminando con normalidad. Otros consejeros llegaron a la cita antes de tiempo o recurrieron a la otra entrada, un poco más adelantada, y libre de manifestantes. De ahí que la comitiva sospechase que Pintueles fuese a salir del edificio tras la votación en coche y por la otra puerta, pero lo cierto es que el presidente no se escondió y salió caminando por la puerta principal junto a Villoria. Los manifestantes hicieron sonar silbatos, pero les dejaron pasar. Hoy, Pintueles dará nuevas explicaciones sobre los motivos de este cambio.

Villoria, vicepresidente

En el consejo de ayer se informó también sobre la última sentencia favorable a los trabajadores sobre el descanso mínimo semanal, que podría suponer el desembolso de más de un millón de euros, y se dio luz verde al nombramiento de Gilberto Villoria como nuevo vicepresidente de la empresa, tal y como estaba previsto. García Cañal, veterano político y diputado tanto en la Junta General del Principado como en el Congreso, así como miembro del Gobierno del Principado con rango de vicepresidente y senador, fue nombrado director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad tras el cambio de gobierno. Afronta, ahora, un reto complejo frente a Emulsa, en una situación económica muy delicada tras notificarse el vaciado de sus 16 millones de euros de reservas.