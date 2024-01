Una constructora compra el edificio en ruinas de la avenida Galicia para hacer un bloque de pisos

La preocupación de los vecinos de El Natahoyo por el edificio en ruina situado en el número dos de la avenida Galicia tiene fecha de caducidad. La empresa Construcciones Esteves ha adquirido el inmueble en cuyos bajos se encontraba, hace ya muchos años, el popular bar "La Barca", y lo reconvertirá en los próximos meses en un bloque de pisos. La firma, una constructora familiar con más de tres décadas de experiencia, aún no tiene una fecha fija para el inicio de los trabajos ni tampoco cuantos pisos pondrá a la venta, ya que eso dependerá de cuestiones de mercado. Lo que sí tienen claro es que las viviendas resultantes no se destinarán en ningún caso a fines turísticos y que la fachada del bloque, que se encuentra protegida en el catálogo municipal, se arreglará en las partes que se encuentren más dañadas para su conservación. "Aún no tenemos claro el número de pisos que vamos a hacer. Estamos abiertos a lo que pida la gente", explicó Jairo Esteves, responsable de la firma.

El edificio del número dos de la avenida Galicia, que hace esquina con la travesía del Mar, ha sido una fuente recurrente de preocupaciones para los vecinos de El Natahoyo. El edificio goza del nivel tres de protección ambiental y fue construido en 1896. Es decir, que cumple 128 años. Tiene cuatro plantas y la parcela sobre la que se erigió cuenta con una superficie de 213 metros cuadrados. Sin embargo, el bloque lleva abandonado desde hace varias décadas. El catálogo municipal recoge que "se encuentra en muy mal estado de conservación" y que esto ha provocado el cierre de la acera por miedo a desprendimientos. Hace no mucho también se colocaron mallas para evitar este tipo de peligros para los viandantes. El bloque tiene valor, explica el documento urbanístico, por su fachada que es "representativa" de la arquitectura de la ciudad. El interior tiene menos importancia, de hecho, ya está completamente vaciado y sustentando. La obra tiene permitido remodelar al gusto el interior, abrir una puerta de garaje y un rasgado de hueco en la planta baja. Lo que hay que conservar es la fachada y a ello se comprometen desde la constructora. "La fachada se va a arreglar y a reconstruir todo lo que esté afectado", detalló Esteves. El bloque se encuentra ya completamente rodeado de andamios. Aún no se ha colocado el cartel de la constructora debido a que la operación aún está reciente y no se tiene, por el momento, una fecha estimada para iniciar los trabajos, ni tampoco el número exacto de viviendas que saldrán una vez que terminen las labores de rehabilitación. "Nosotros somos constructora y promotora. Somos los mismos desde el derribo hasta la venta", puntualiza Esteves sobre los trabajos. La idea de Construcciones Esteves es arrancar con la obra una vez que terminen una que ya tienen empezada en la calle Pablo Neruda. "Hasta que no acabamos una obra no solemos empezar la siguiente", recalca Jairo Esteves, que remarca que el interior del edificio será nuevo por completo. Con esta obra se espera que, después de muchas quejas de los vecinos, por fin se pueda rehabilitar una zona de mucho tránsito para el barrio de El Natahoyo. Un barrio que, con el proyecto que hay en el horizonte para la zona de Naval Gijón, está próximo a pegar un cambio radical y convertirse en una de las zonas más punteras en varios sentidos de la ciudad. Los problemas con el edificio del número dos de la avenida de Galicia llevaron, por otro lado, a tener que tomar medidas desde instancias municipales. Fue la anterior corporación, la encabezada por la socialista Ana González, la que asumió una pequeña obra de seguridad para proceder con el vaciado del edificio y asegurar su fachada. La asociación de vecinos "Atalía", la que preside el histórico líder vecinal Álvaro Tuero, llevaba más de una década reclamando alguna actuación de este tipo por el riesgo de derrumbe que temían los residentes. Ahora, con la entrada de esta constructora, este bloque aspira a vivir tiempos mejores que los últimos.