El Coto pasa el bache de Calderón de la Barca

Joaquín Rodríguez observaba ayer desde la ventana de su cocina los avances de las obras en la calle Calderón de la Barca, en El Coto. "Está mucho mejor", afirmaba. Quedan unos días para que los vecinos vean la luz al final del túnel tras una reforma que se enquistó en distintos momentos. Comenzó a finales de 2021, pero la crisis de los materiales y la huelga de transportistas de 2022 provocaron importantes retrasos. Para más inri, el anterior gobierno municipal rescindió el contrato de mutuo acuerdo con la constructora, que pedía revisar el contrato por un incremento en los costes. No fue hasta el pasado verano cuando se retomaron los trabajos, a los que ya solo resta un último empujón para terminar.

"Al principio había sido de una forma, luego de otra. Pararon, siguieron... Ahora ya parece que está todo por terminar", celebraba Fe Alvariñas en compañía de su perro "Lolo". La vecina se mostró satisfecha con el resultado de las obras. "Ha quedado bien, porque tal y como estaba antes... Solamente hay que verlo", indicó Alvariñas, para la que las aceras ya están "limpias y decentes". "¡Ay, madre mía!", suspiraba ayer Alvariñas mientras se echaba las manos a la cabeza al rememorar el tortuoso proceso por el que ha pasado la calle de El Coto. "Creo que ahora la vecindad ya puede decir que esto está genial", subrayó.

Si Leandro Ronderos tuviese que definir con una palabra estos años de reforma, se decantaría por "incómodos". "Me gusta cómo está quedando, al menos no resbala", recalcaba Ronderos, que lamentó la "suciedad" que provocó la obra. "A veces no se podía pasar, no había ni acera y tocaba ir por la carretera", explicó. Para él, uno de los grandes tormentos de los vecinos y comerciantes de la vía fue la incertidumbre, el no saber a ciencia cierta cuándo se reiniciarían las labores para acondicionar la calle. "Se dejó todo empantanado y no sabíamos si se iba a terminar siquiera", razonó Leandro Ronderos. "Eso era lo peor. Si tardan, que tarden, pero que lo terminen", sentenció el vecino, satisfecho con el resultado, ya casi definitivo, de las obras: "Apetece más pasear".

En noviembre, Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, informó a los vecinos del barrio de que la entrega de la obra se adelantaba a enero, dos meses antes de la fecha prevista. Los operarios ultiman los trabajos para que El Coto deje atrás, por fin, los baches en Calderón de la Barca.