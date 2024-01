El gobierno local fija en enero de 2027 la fecha "realista" para poder tener el vial de la Feria

Enero de 2027. Esa es la fecha que ayer fijó el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, como la más cercana posible para ver convertido en una realidad el denominado vial de la Feria. Un proyecto de conexión entre el paseo del Doctor Fleming y la carretera Piles-Infanzón que busca favorecer los accesos al recinto ferial "Luis Adaro" y reordenar la movilidad en la zona, y sobre el que se llegaba a un trazado de consenso en marzo de 2023 en un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el gobierno local de Ana González, que afectaba tanto al recinto ferial como al parque de Hermanos Castro. A ese acuerdo hacía referencia el edil socialista Constantino Vaquero al pedir explicaciones al nuevo gobierno sobre los trámites hechos hasta el momento.

Acuerdo cuya trascendencia real minimizó Villoria al explicar que no hay en el Ayuntamiento "ninguna constancia documental" de su existencia. "Solo un plano de la solución pactada y el acta de una reunión a pocos días de las elecciones donde el director general de Obras Públicas dice que no hay un convenio, solo correos dando el visto bueno a esa solución ", explicó. "Entre 2021 que se abrió el expediente y mayo de 2023 tan solo se logra ese acuerdo verbal sobre el trazado que no llegó a firmarse, reprochó el forista al anterior equipo de gobierno

El compromiso del nuevo gobierno es arrancar el procedimiento administrativo e impulsar la obra. "Y comenzaremos como hay que hacerlo, con el convenio que no se firmó en los cuatro años anteriores", remató el forista.

El hecho de que el trazado afecte a Hermanos Castro como zona verde y reconvierta 5.326 metros cuadrados del recinto ferial calificados como de servicios generales en zona verde y viario público implica una modificación del Plan General de Ordenación (PGO). Un trámite para el que se había contratado una asistencia técnica a finales de 2022, cuyo resultado se acaba de presentar. Eso supone que se puede empezar a tramitar la modificación y su documento ambiental estratégico. Un proceso complicado, que necesita aprobaciones municipales y autonómicas, estar dos meses en información pública y pasar por la CUOTA.

Son año y medio de trámites que se podrán usar también para ir redactando el proyecto de obras. Sin la modificación del Plan General no se puede tramitar la contratación de la obra, para la que habrá que fijar una dotación económica en el presupuesto del año que viene. El proceso de contratación llevaría seis meses y la ejecución de las obras unos doce más. "Sumados estos periodos es realista pensar que la puesta en servicio de esta obra será en tres años, plazo que nos lleva al mes de enero del 27", remató el edil forista de Infraestructuras. "Hay cosas que ya podían estar adelantadas. Se podían haber ido dando pasos", le replicó Vaquero.

El recuerdo de Floro al alcalde Areces en el quinto aniversario de su muerte

Terminada la sesión plenaria, la primera del año, y tras cuatro horas de debate sobre los asuntos del orden del día, pedía ayer la palabra el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Manuel Flórez "Floro" para, simplemente, recordar que el Pleno coincidía con el quinto aniversario de la muerte de quien fuera alcalde de Gijón y presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y poner en valor su figura para la historia de la ciudad. Tini Areces fallecía el 17 de enero de 2019 a los 75 años. Un tributo al que se sumó desde la mesa de la presidencia la forista Carmen Moriyón, recuperando su recuerdo de las largas colas de gijoneses que se hicieron ante el Ayuntamiento para dar el último adiós a quien fuera Alcalde de 1987 a 1999.

Unánime apoyo a la labor de la Red de Inclusión Activa

Entre risas salían ayer los ediles de la oposición de un Pleno donde se aprobaron casi todas sus iniciativas. Por unanimidad, incluso. Caso de la propuesta de la socialista Natalia González para comprometerse con el trabajo de la Red de Inclusión Activa o de Olaya Suárez, de Podemos, para facilitar el uso de espacios municipales por entidades.

Pendás demora a abril el reglamento de participación

A abril demoró ayer el edil de Participación Ciudadana, el popular Guzmán Pendás, la fecha para llevar a aprobación inicial el nuevo reglamento de participación ciudadana. Antes el borrador del documento pasará por una consulta pública para poder incorporar las ideas de los ciudadanos a la propuesta de los técnicos. Su compromiso inicial había sido marzo.