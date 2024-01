"Aquí estamos, con estos grandiosos trofeos", le decía ayer el popular hostelero Sergio Puente a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Se refería a las cinco Copas Stadium alzadas por el Real Grupo de Cultura Covadonga, que acogió un acto informal para rememorar tales gestas. En su transcurso, Puente ofreció un sinfín de anécdotas personales y recuerdos a los invitados. Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga, se encargó de presentar al hostelero, que desprendía energía por los cuatro costados. "Aunque sé que no lo necesita, pediría un fuerte aplauso para él", introdujo Corripio.

El hostelero estuvo arropado por ilustres de Gijón los sportinguistas Miguel Alonso y Redondo, el médico Francisco Vizoso o el grupista Alberto Ancizu. La sala polivalente de la sede de Las Mestas se transformó en un espacio de memoria y gratitud. Sergio Puente mostró fotografías y repasó diversos pasajes y momentos de su trayectoria como grupista. "Cuando era chaval no había esto", bromeaba sobre el atril desde el que se dirigió a los presentes, que no perdieron detalle de las peripecias contadas por Puente, que agradeció la labor de Dionisio Cifuentes, benefactor del Grupo, y Jesús Revuelta, impulsor. También tuvo palabras para su querido Sporting: "El trofeo Carranza es la envidia y el mejor que consiguió el club", aseguró el hostelero. Y recordó el día en el que trasladó desde Mareo la citada copa junto a otras personas para llevarla al Begoña Park y fotografiarse con Fernando Fueyo, histórico capellán de la entidad rojiblanca. Puente reivindicó que mantiene el récord de viajes y desplazamientos con el equipo: "Hice 419".

Sergio Puente echó la vista atrás para sacar a la palestra su comida con Juan Antonio Samaranch, quien fuera presidenta del Comité Olímpico Internacional: "Me firmó el libro de honor de mi establecimiento". Y ensalzó su "conexión" con Quini: "Seguiré peleando por el rinconín de Deva, por la playa de San Lorenzo, por Arturo Fernández y por Quini", subrayó Puente, embelesado con las Copas Stadium. Y pidió un "Ave María" por todos los presidentes, directivos, empleados y personas vinculadas al Grupo Covadonga. La artista Cynthia Zebaze la interpretó para poner el broche al encuentro.

Por otra parte, Antonio Corripio, tildó de "auténtico desastre" y un "estrepitoso fracaso" la moción de censura presentada por cuatro socios de la entidad. alegando que no entregaron la documentación pertinentemente y que el proceso se debió a una "rabieta" de los impulsores. "No tiene sentido presentar una moción en el mejor año del Grupo", aseguró Corripio, para el que el objetivo de los socios era "enturbiar" la campaña electoral. Sobre las elecciones, Corripio animó a Joaquín Miranda, tesorero del club, a presentar su candidatura. "Es honesto y trabajador. Ojalá se anime a dar el paso", valoró. También le deseó suerte a José Carlos Sarasola, del que ya ha trascendido su intención de postularse. Corripio también aludió a la prevista reunión con la Fundación Biodiversidad en el marco del proyecto de la renaturalización del río Piles. El gobierno llevará de la mano a directivos grupistas para que les planteen la viabilidad del plan de azudes hinchables. El presidente del Grupo mostró su optimismo. "Hemos estudiado las normativas europeas y la del agua. No encontramos qué puede haber en contra de un modelo como el que presentamos", aseveró.