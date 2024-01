El Pleno dio ayer su visto bueno inicial a la modificación del reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento para incorporar la figura de la Vicealcaldía. Un compromiso fijado en el pacto de gobierno entre Foro y PP en favor de la popular Ángela Pumariega, ahora primera teniente de Alcaldesa. El cambio es solo sobre el nombre no sobre las competencias. La propuesta no contó con el respaldo de la izquierda. Podemos e IU se abstuvieron y el PSOE no solo votó en contra, sino que justificó su postura con una dura intervención de Constantino Vaquero, que vinculó el cambio "al ego del PP y de Ángela Pumariega. El PP está en el poder en esta ciudad por primera vez en 40 años y quieren hacer ostentación de ello".