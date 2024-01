La prosa de Prendes sigue cautivando

"El tiempo corre vertiginosamente. Tanto, que cuando escucho el ascensor en el descansillo aún espero el tintineo de sus llaves abriendo la puerta". Con estas emotivas palabras arrancó ayer Carmen Veiga, la viuda del genial abogado y articulista Francisco Prendes Quirós, la presentación del último libro de Paco Prendes, "Cronicones de viajes regios para pobres". La obra recopila varios artículos del gijonés publicados en LA NUEVA ESPAÑA y versan sobre varias visitas de monarcas a Gijón entre 1852 y 1929. El libro sirve como homenaje a una de las más brillantes plumas de la ciudad justo cuando ayer se cumplieron cinco años de su muerte. Y la presentación, en la Biblioteca Jovellanos, fue también un sentido homenaje en el que, además de Veiga, estuvieron la exalcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, autora del epílogo, Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que escribió el prólogo. "El libro permite tener vivo su recuerdo y su vastísima cultura gijonesa", ensalzaron.

El libro está editado por Impronta y su presentación se desarrolló en el salón de actos de la biblioteca, uno de los edificios más visitados por Paco Prendes en sus investigaciones. Casi tanto como el archivo municipal. Carmen Veiga fue la primera en tomar la palabra. "Es un gusto ver esta sala tan llena de amigos y de amigas, después de cinco años", afirmó por el gran lleno del amplio salón. A la cita acudieron, entre otros, el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, y la concejala socialista, María Caunedo. Fueron también la exedil Salomé Díaz Toral y la exconsejera de Educación, Antonia Fernández Felgueroso (también hermana de la exalcaldesa), el exsecretario del PSOE de Gijón Iván Fernández Ardura y la feminista Dulce Gallego, así como una nutrida representación de asociaciones culturales y vecinales de la ciudad. "Todos sus amigos aún lo recuerdan paseando con su perro ‘Colás’, con su humor playu y en la búsqueda y captura de la historia de su villa", rememoró Carmen Veiga.

Paz Fernández Felgueroso tomó después la palabra. La exalcaldesa recordó vivencias personales con Paco Prendes. Habló de sus años en la política en el Partido Socialista Popular (PSP). "Fue el maestro que me introdujo en el socialismo", glosó. Fernández Felgueroso contó anécdotas muy aplaudidas. Como su primer mitin en Oviedo en la década de los setenta en el Palacio de los Deportes. "Era la única mujer y le dije a Paco que qué le parecía que hablara de la emancipación de la mujer. Me miró con su sonrisa burlona y me respondió: ‘Me parece bien, pero no te desanimes si nadie te entiende", comentó. "Hasta que no hablé de Marx no hubo un aplauso. Entendí que no solo había que transmitir, sino también saber a quien se transmite. Eso Paco lo entendía muy bien. Fue un maestro de la oratoria", dijo Fernández Felgueroso.

La obra no se limita a documentar las visitas reales a Gijón, sino que se adentra en los apuros de las corporaciones municipales de la época para recibirlas, y sirve para hacerse una idea de cómo era la ciudad de mitad del siglo XIX y primeros del XX. Fernández Felgueroso se detuvo en algunos pasajes y a propósito de algunos baños reales en San Lorenzo puso un tema interesante encima de la mesa. "Recuerdo mi fijación por recuperar Gijón como Ciudad Balnearia y los esfuerzos del Ayuntamiento, el Principado y la Autoridad Portuaria para construir un centro de Talaso –el de Poniente–. Ahora me cuentan sus usuarios que está descuidado y se hace nula promoción turística. Si aquello se autorizó fue para que no fuera lo que es ahora. Un estupendo gimnasio y una piscina, que podría estar en cualquier parte", añadió la exalcaldesa.

Piñera fue el encargo de cerrar el acto. Leyó en gran medida partes del prólogo que escribió. "Lo hice con el cariño por la amistad que nos unía", indicó el cronista, que recordó pasajes de su vida junto a Paco Prendes. Fiel a su estilo cerró el acto de forma emotiva. Enchufó su móvil al micrófono de la sala para poner en alto "Marcha de Pompa y Circunstancia" de Edward Elgar, que todos los asistentes se pusieron en pie para escuchar con gran emoción. La tarde se cerró, como no podría ser de otra forma para un republicano tan destacado como lo fue Paco Prendes, con el Himno de Riego.