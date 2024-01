Récord de peticiones tras el aviso del fin de permisos a pisos turísticos en Gijón: 179 en dos días

Solo entre el lunes y el martes en la concejalía de Urbanismo se recibieron 179 peticiones de comunicaciones ambientales para la implantación de viviendas de uso turístico (VUT). Toda una avalancha si se tiene en cuenta que ya se había considerando un problema la tramitación de 208 en los últimos cuatro meses del año pasado. El dato lo dio ayer en el Pleno el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, culpando de ello a IU por adelantarse con su petición pública de una moratoria a una acción que el gobierno local ya estaba trabajando en silencio, que Foro y PP acabaron anunciando el sábado pasado y que, tras un cambio de última hora, ya que se iba a aprobar ayer, plantean hacer la semana que viene en un pleno extraordiario a partir de una propuesta que se lleva el viernes a comisión con una aplicación por un año y solo al perímetro que delimita la denominada zona de gran influencia turística, fundamentalmente Cimadevilla, el Centro y La Arena.

Pero más allá del cruce de acusaciones entre el gobierno local –que en este punto dejó oír la voz de sus dos socios ya que también participó la edil popular Ángela Pumariega como responsable de Turismo– e IU, la Corporación tomó ayer otras dos decisiones sobre este asunto a partir de una proposición de Javier Suárez Llana (IU). Por unanimidad salieron adelante las propuestas de instar al gobierno de Asturias a adoptar medias urgentes para regular el uso turístico de las viviendas y, en el ámbito municipal, poner en marcha con urgencia un refuerzo de la labor de inspección urbanística para detectar viviendas turísticas ilegales y un censo digital de acceso público con las viviendas legales que permita a los vecinos colaborar en ese control al poder detectar si lo que tienen en su comunidad es una vivienda de uso turístico legalizada o no. Con los datos de cierre de 2023, en Gijón hay 1.425 viviendas de uso turístico con 6.901 plazas a la que se sumarían las 571 plazas de las 73 viviendas vacacionales.

Lo que no salió adelante ante el rechazo de Foro, PP, Vox y el edil no adscrito fue el primero de los tres puntos de la propuesta de IU: constituir una mesa de trabajo con todos los afectados para empezar a definir ya las medidas en materia urbanística y fiscal a tomar desde Gijón para controlar el sector. Desde el gobierno se dejó claro, en palabras de Pumariega, "que no será IU quien marque la hoja de ruta y menos cuando no hicieron nada en sus cuatro años de gobierno". Aún más. El actual gobierno adelantó que tiene un paquete de medidas definidas, de las que la moratoria de licencias es solo un avance, que presentarán la semana que viene en Fitur. Y otro mensaje de la edil de Turismo a la izquierda: "A día de hoy en Gijón no hay un problema generalizado con estas viviendas y que el precio de los alquileres suba no es solo por las VUT, también por una ley que ampara más a los okupas que a los propietarios".

Antes de ir a Fitur toca aprobar la moratoria y en ese sentido, Javier Suárez Llana pidió ya al gobierno que "corrijan ese planteamiento de zonificación que supone trasladar el problema a otros barrios y debilitar su seguridad jurídica abriéndolo a demandas en los tribunales". Se entiende desde IU que un ámbito definido para fijar horarios comerciales no ampara ninguna decisión sobre alojamientos turísticos. Por eso lo correcto sería que la moratoria afectase a todo el concejo, dicen.

Olaya Suárez, de Podemos, celebró que se vaya a tomar una decisión que puede mejorar el acceso de los vecinos a alquileres de larga estancia porque "la gente no encuentra dónde vivir en Gijón y si lo encuentran no pueden pagarlo o los echan en junio para poder alquilarlo a turistas" y Maria Caunedo, del PSOE, culpó a Foro de "que Gijón tenga el turismo que tiene cuando apostaron por un turismo barato de despedidas de soltero. Ustedes generaron el problema y ahora vienen de salvadores, y con la suerte de poder hacer lo que están haciendo por el trabajo previo que hizo el gobierno de Ana González".

El Pleno da el visto bueno a que Ángela Pumariega (PP) sea vicealcaldesa

El Pleno dio ayer su visto bueno inicial a la modificación del reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento para incorporar la figura de la Vicealcaldía. Un compromiso fijado en el pacto de gobierno entre Foro y PP en favor de la popular Ángela Pumariega, ahora primera teniente de Alcaldesa. El cambio es solo sobre el nombre no sobre las competencias. La propuesta no contó con el respaldo de la izquierda. Podemos e IU se abstuvieron y el PSOE no solo votó en contra, sino que justificó su postura con una dura intervención de Constantino Vaquero, que vinculó el cambio "al ego del PP y de Ángela Pumariega. El PP está en el poder en esta ciudad por primera vez en 40 años y quieren hacer ostentación de ello".

Propuesta de Vox para actualizar los 3.298 vados de Gijón

Gijón tiene 3.298 vados en activo en sus calles de los que 125 se tramitaron el año pasado. Mismo año en que se abrieron 66 expedientes por impagos que se solventaron con 28 bajas de las que en 16 casos se ejecutó la retirada de la placa. Datos en respuesta a una pregunta de Vox que se completó con su petición de actualizarlos con mecanismos tecnológicos.