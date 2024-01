El bipartito gijonés presenta hoy su plan para los antiguos terrenos de Naval: una exhibición de fuerza y unión para el gran proyecto del mandato

Una puesta de largo por todo lo alto. Eso es lo que planea hacer hoy el gobierno local en la presentación del proyecto municipal para los terrenos portuarios de Naval Gijón. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 7 de enero, el plan del bipartito pasa por crear un polo empresarial ligado a la economía azul con bajos en los edificios para albergar espacios de ocio, arte, hostelería o salud. La idea es replicar un modelo que ya ha demostrado ser de éxito en otras ciudades europeas y con el que el Ayuntamiento quiere posicionar a Gijón como el gran referente del Cantábrico. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grandes proyectos del mandato. Y por eso, el bipartito quiere hacer una puesta en escena a lo grande. Por lo pronto, se cuenta con la presencia de todos los concejales de PP –a excepción de Jorge Pañeda, que no acudirá a la cita por enfermedad– y Foro y la del no adscrito para hacer una muestra de fuerza, unión y solidez que tendrá lugar en el Acuario.

Los planes del gobierno local, una vez se cierre la compra de los 38.848 metros cuadrados propiedad del Puerto, el 60% del total de los antiguos astilleros, tasados en 5,16 millones de euros, es ejecutar una primera fase de urbanización de los terrenos para devolver a la ciudadanía su uso. Luego, la intención es que el nuevo polo científico se integre en la ciudad. Para ello se ha pensado en un modelo que combine el uso público con el empresarial de los edificios. Para esta fórmula, en el gobierno local se han inspirado en proyectos como el LX Factory de Lisboa, que consiguió revivir 23.000 metros cuadrados de una antigua zona industrial para reconvertirla en un polo empresarial del sector de la moda, el arte y la publicidad, donde el ocio y los servicios están muy presentes. La idea del bipartito pasa por ir cocinando este proyecto mientras se negocia la compra del 40% de los terrenos restantes, actualmente en manos de Pymar.

Sin lugar a dudas, éste es uno de los proyectos que el gobierno local tiene marcados en rojo para este mandato. Está previsto que esa relevancia se escenifique hoy con la presencia de los ocho concejales de Foro, todos los del PP salvo Pañeda, que no asistirá por enfermedad, y del edil no adscrito. Se pretende, además, dar una imagen de unión, alejada de los momentos de crisis que se vivieron a finales del año pasado con la negociación del presupuesto municipal y la relación de puesto de trabajo.

No es esa la única conclusión que se extrae de esta imagen de unión. También de que el grupo municipal popular parece estar más cerca a sus socios de gobierno que de su propia dirección local. El pasado 28 de diciembre, en una entrevista concedida a este periódico, Pablo González, presidente del PP de Gijón, mostró sus dudas sobre la adquisición de los terrenos de Naval Gijón. "Antes de meterse a comprar hay que definir mejor el proyecto. Si Foro lo tiene definido, nosotros no lo sabemos", afirmó, al tiempo que mostraba sus dudas sobre ligar el desarrollo de este polo industrial a la economía azul: "No creemos en esa orientación, las oportunidades ahora son otras". Ahora, menos de un mes después, el grupo municipal popular parece haber definido junto a Foro el que se espera sea el gran proyecto para la zona Oeste de la ciudad y con el que Gijón quiere convertirse en el gran referente del Cantábrico.