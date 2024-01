Investigan la exhumación sin permiso de unos restos del cementerio de Vega

Revuelo en la parroquia de Vega por un posible caso de exhumación sin permiso de unos restos mortales de un nicho del cementerio. Las autoridades religiosas asturianas se encuentran investigando esta situación tras haber sido alertados en las últimas horas de ello. Las primeras hipótesis apuntan a que el supuesto responsable habría sacado unos restos familiares para llevárselos al cementerio de la parroquia de Granda. Lo habría hecho, apuntan las fuentes consultadas, sin contar con el permiso expreso del cura de Vega, José Manuel Alonso, quien falleció el pasado viernes a los 92 años. Tanto el vicario episcopal de Gijón-Oriente, el sacerdote José Ángel Pravos, como el Arcipreste de Gijón, el cura Iván González, están ya al tanto de la situación. "Es algo que, por supuesto, vamos a investigar", apuntó ayer este último a LA NUEVA ESPAÑA.

El caso ha generado una enorme preocupación entre los fieles de Vega por las condiciones sanitarias en las que se habría llevado a cabo la supuesta exhumación. Las fuentes consultadas apuntan a que esta habría tenido lugar antes del fallecimiento del sacerdote José Manuel Alonso y que éste no habría dado su permiso para que se produjera. Estas mismas fuentes indican que el responsable no sería el único con derechos sobre el nicho, ya que tendría otros familiares que no habrían aprobado el traslado a Granda. Las autoridades religiosas han sabido de todo ello hace pocos días.

La investigación de los responsables religiosos se centrará, en primer lugar, en determinar si efectivamente la exhumación llegó a producirse. Y en segundo, tratar de determinar si fue sin que el entonces cura de Vega la autorizara. "Tenemos que ver si la exhumación se produjo y, si es verdad que la hubo, comprobar si se contaba con el permiso de Don José Manuel, aunque fuera de forma oral", concretó Iván González. La Guardia Civil aún no tiene denuncia.

El Arcipreste de Gijón remarca, en todo caso, que esta práctica no se puede realizar sin permiso expreso del sacerdote. "Sin un permiso no se puede exhumar ningún resto de ningún cementerio. Otra cosa es que fueran cenizas, que entonces, sí", matizó el cura. "En las exhumaciones entran temas de sanidad. Se suele hacer con funerarias y tiene que haber un procedimiento, determinar la situación de los restos, porque no es lo mismo que tengan cincuenta años, que dos", abundó. "Lo estamos investigando. Suponemos que hubiera algún permiso de previo de Don José Manuel, que no sea una improvisación", aclaró el Arcipreste.

El caso se produce en un momento delicado para la parroquia de Vega por el fallecimiento reciente del sacerdote José Manuel Alonso que, además de Vega, estaba al cargo de las parroquias de San Martín de Huerces, Baldornón y Fano. "Su fallecimiento nos ha descolocado y tratamos de solventar las cosas que se presentan. Hay muchas cosas de la parroquia que conocemos, pero otras que no", finalizó González.