"Ya no hay marcha atrás". El plan para recuperar los terrenos portuarios de Naval Gijón ha echado a andar. Así lo ha asegurado esta mañana la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, en un acto en el que compartió protagonismo con la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, en el que aseguró que la adquisición de la parcela del antiguo astillero ya está cerrada "en algo menos de los 5,1 millones que había sido tasada", y que estima que, si se cumplen todo los plazos, en 2026 podría comenzar la urbanización del nuevo polo empersarial ligado a la economía azul, un proyecto que llevará por nombre Naval Azul. "Es un espacio llamado a aunar actividad empresarial y el disfrute y recuperación de un espacio público para toda la ciudadanía", ha resaltado Moriyón, quien ha confirmado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que en este polo empersarial convivirán empresas ligadas a la economía azul con actividad del sector terciario como pudiera ser la hostelería, la hotelería, el arte o las actividades relacionadas con el deporte o la salud.

El actro de presentación del proyecto tuvo lugar en el Acuario, ante la presencia de todos los concejales del bipartito -a excepción del popular Jorge Pañeda, que no pudo asistir por enfermedad- y del edil no adscrito, en lo que tanto Moriyón como Pumariega fue un gesto de "unión" ante el que promete ser uno de los grandes proyectos de este mandato. "Gijón no puede mirar al mar desde 2009. Es una herida que hay que cerrar y creemos que los terrenos de Naval Gijón son un parte esencial para ello", ha ensalzado la alcaldesa.

Pumariega, quien aseguró que el de hoy "es un día para marcar en el calendario", ha destacado que Naval Azul podría ser "el paradigma del cambio que tenemos que imprimir a la ciudad". "Atrás va quedando ese Gijón tan vinculado a sectores tradicionales como los astilleros, la minería, la siderurgia y, mientras, poco a poco, la ciencia, la innovación y la tecnología van abriendo camino en esta ciudad", destacó la vicealcaldesa, quien señaló al Parque Tecnológico como el espejo en el que el nuevo polo de Naval Gijón debe mirarse.