La obra del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, a licitación por 5.647.706 euros, no implicará restricciones al tráfico. Así se recoge, al menos, en la memoria del proyecto que se facilita a las posibles constructoras interesadas en el plan, donde se explica que, "si bien durante las obras se producirá la entrada y salida de vehículos pesados", los técnicos consideran que estos trayectos no implicarán la necesidad de crear desvíos, toda vez que la presión de esta maquinaria será similar "a la de cualquier obra de edificación" y de las "múltiples que se desarrollan en el entorno urbano" donde se ubicará el nuevo aparcamiento. Los técnicos, no obstante, delegan la responsabilidad en el futuro contratista, que podrá estimar lo que considere. El parking permitirá contar con 486 plazas distribuidas en dos plantas y con patios interiores que permitirán el paso de luz natural.