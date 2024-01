Trasladan a Gijón un cadáver rescatado por unos pescadores

Estaba flotando en el mar y lo sacó un pesquero. Un barco rescató con sus redes de pesca el cadáver de hombre que se encontraba flotando en el Cantábrico. El hallazgo se produjo la madrugada del pasado 17 de enero a doce millas de la costa, en la zona de San Vicente de la Barquera, en la comunidad autónoma de Cantabria. El cuerpo, que aún no ha podido ser identificado, se encontraba en un avanzado estado de deterioro y fue trasladado hasta las instalaciones del puerto de El Musel, en Gijón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para poder tratar de averiguar su identidad en los próximos días.

Por ahora, la investigación permanece abierta. El aviso se dio a través del Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil de Cantabria hasta la misma entidad en Asturias. El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo. Se le recogerá una muestra de ADN y las huellas dactilares. La identificación del cuerpo puede antojarse complicada. No solo porque, debido a la acción del mar, se encontraba en un avanzado estado de deterioro, tal y como pudieron constatar los investigadores y los pescadores que lo localizaron, sino también por las corrientes marinas. Las fuentes consultadas explican que el cuerpo podría haber caído prácticamente en cualquier punto de la cornisa y ser arrastrado desde ahí. No sería la primera vez que una cosa así sucede. En marzo del 2018 se recuperó el cadáver de una mujer en el País Vasco a la que se le perdió la pista en el concejo de Castrillón. Fue hallado entre las localidades vizcaínas de Lekeitio de Ondarroa. No se supo nada de ella en varias semanas.