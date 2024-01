Montilla: "La amnistía servirá para recuperar los lazos rotos"

"La amnistía no es un hecho puntual para investir a un presidente, aunque sirva para ello. Es una continuación coherente con lo que se hizo en la anterior legislatura con los indultos, la mesa de diálogo y la política de desinflamación". Así habló ayer, en el salón de actos del Antiguo Instituto, el expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla (PSOE), en el marco de un debate organizado por la Cultural Gijonesa. Un coloquio que abundó en cuestiones de actualidad más allá de la polémica le, y en el que también participaron la diputada del Partido Popular en el Congreso, Aurora Nacarino-Bravo, así como el exdiputado y exportavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Joan Tardà.

El acto abarrotó el salón del centro para escuchar un debate estructurado en varios bloques. La amnistía fue el primero, pero también se habló del modelo territorial y del cambio de ciclo político. El debate estuvo moderado por el periodista Víctor Guillot.

Montilla defendió la amnistía. "Es una continuación coherente para la normalización de la vida política en Cataluña. Porque lo normal no es tener un conflicto que alteró las relaciones entre la gente", expresó. "Es lo coherente para tratar de recuperar los lazos rotos, algunos afectivos entre familias, y el dialogo con el Gobierno", añadió. "Eso requiere una ley como esta, porque la no amnistía tiene sus consecuencias. En algunos casos, con penas de prisión que significarán romper esta tendencia", dijo.

La réplica la dio la diputada popular Nacarino-Bravo. "Os va a sorprender, pero no estoy a favor de la amnistía", bromeó. "Y no lo estoy como no lo estaba Pedro Sánchez cuando decía que no cabía en nuestra Constitución", añadió. "La razón de ese cambio es que necesita ese puñado de votos para la investidura. Quienes la defienden dicen que nada se dice en la Constitución, pero tampoco se menciona nada de la esclavitud y todos entendemos que no cabe", valoró. "Pone, al contrario que los indultos, al Estado de rodillas", zanjó.

Tardà recordó el proyecto de ERC en 2020 para hablar de la amnistía. "Los republicanos, al contrario que los nacionalistas catalanes, entendimos que solo se podía aspirar a resolver el conflicto si gobernaba el PSOE", añadió. "Entendimos que había que construir las condiciones objetivas suficientes como para que pudiéramos no empezar de cero, pero sí poner las bases para resolver el conflicto", expuso ayer Joan Tardà.