Quejas y molestias en el moderno edificio del Palacio de Justicia por el mal funcionamiento de la puerta principal de acceso. El motivo del problema se encuentra en que la entrada, que tiene un sistema para abrirse y cerrarse en función de si pasa o no gente, no funciona de forma correcta de tal forma que se mantiene abierta siempre. Esto, sobre todo en los días de invierno, supone un problema, explican las fuentes consultadas, para los trabajadores del punto de información, pero también para los guardias civiles que se encargan de la seguridad del Palacio de Justicia ya que, al no cerrar la puerta, se cuela mucho frío.