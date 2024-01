"Ilusión" y "orgullo" fueron ayer las palabras más repetidas por los gestores de la sidrería Montera Picona de Ramón, el Bioparc Acuario de Gijón y el camping de Deva. Estas tres entidades son las que han sido galardonadas en la primera edición de los premios Trayectoria Visita Gijón Profesional, unos reconocimientos de nuevo cuño impulsados por el Ayuntamiento cuyo objetivo es "reconocer el esfuerzo y la dedicación de personas y entidades, tanto públicas como privadas, en favor de un turismo local más competitivo, responsable y sostenible". La entrega de los premios tendrá lugar el Día del Turismo en la próxima Feria Internacional de Muestras. "Siempre supone una gran satisfacción reconocer el trabajo de profesionales comprometidos con la ciudad", aseguró la vicealcaldesa y concejala de Turismo, la popular Ángela Pumariega.

El objetivo de los premios es también estimular "la excelencia empresarial" y la puesta en marcha de "actuaciones que apuesten por la innovación y la sostenibilidad". Hay varias categorías: premio a la trayectoria profesional, trayectoria competitiva y trayectoria innovadora. El primero ha sido para Emilio Rubio, el gestor de la sidrería Montera Picona de Ramón, el segundo para el camping de Deva y el tercero para el Acuario de Gijón. A Emilio Rubio lo describen desde el área de Turismo como un "fiel defensor de la gastronomía regional, y en especial, de la sidra y el escanciado". Al hostelero haber recibido este reconocimiento no le puede hacer más ilusión.

"Casi me echo a llorar cuando me lo dijeron", afirmó ayer. "Recibir este reconocimiento es un pasada sobre todo porque no llevo tanto tiempo trabajando en este sector como otras personas, que son más veteranas", añadió. "Pelear por el mundo de la sidra es algo que me llena de orgullo. Esto es un reconocimiento a esa cultura, al trabajo de todo el equipo y también al de mi mujer, Alejandra Banegas", valoró el hostelero. La Montera Picona de Ramón está de dulce en los últimos años. No solo ha ganado este premio, sino que también se alzó con el campeonato de Asturias y Mundial de Escanciado, así como el premio a la Mejor Sidrería en el certamen Gijón de Sidra.

El premio a la Trayectoria Comprometida fue para el camping de Deva. La instalación lleva tres décadas en funcionamiento y ha "conseguido ser un referente turístico para Gijón", expresan los impulsores de los premios. Cuenta con 4.000 metros cuadrados de zona acampada a los que se han ido sumando bungalós, iglúes de madera y otro tipo de alojamientos. Se trata, por capacidad, de uno de los complejos de pernoctaciones más grande de la ciudad. "Este premio supone un reconocimiento a los 30 años que llevamos trabajando", comentó Tony Amieva, el responsable del alojamiento. "Es un orgullo. Recibir este tipo de reconocimientos siempre es agradable, además se trata de la primera edición", reseñó Amieva. "Estamos contentos, porque estamos trabajando bien todo el año y haciendo las cosas con ilusión", destacó Amieva, al frente de un camping que es referente no solo en Asturias, sino también en todo el norte de España.

Por su parte, el Acuario de Gijón recibió el premio a la trayectoria innovadora por su gran despliegue, no solo a la hora de enseñar los fondos marinos, sino también por su músculo investigador y por todas las actividades sociales que desarrolla con talleres, exposiciones y campamentos. "Nos hace ilusión que se haya reconocido al Acuario en esta primera edición. Esto es un trabajo en equipo y somos muchas las personas que, de una forma o de otra, participamos para que todo funcione bien", explicó Alejandro Beneit, el director del centro. "Es una ilusión y ahora lo que toca es seguir trabajando en equipo y avanzando porque vienen cosas interesantes en los próximos meses", destacó el responsable del centro, que, como los otros premiados, se esfuerzan cada día.