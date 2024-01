La obras en Naval Gijón arrancarán ya este año (con un primer espacio para uso de los gijoneses)

Los gijoneses no tendrán que esperar a que se desarrolle el plan de Naval Gijón, que requerirá de unos dos años de tramitaciones, para disfrutar de un nuevo tramo de paseo marítimo en esa zona de El Natahoyo. El gobierno local prevé urbanizar la franja costera de la parcela del antiguo astillero en cuanto se haya formalizado la compra a la Autoridad Portuaria, una operación que, tal y como aseguró el pasado viernes la alcaldesa, Carmen Moriyón, ya está cerrada "en algo menos de 5,1 millones". Se estima que el papeleo hasta llegar a firmar en el notario se prolongarán unos seis meses. Será en ese momento en el que el Ayuntamiento, que también sopesa hacerse con un edificio en el nuevo polo empresarial para trasladar allí algún servicio municipal, empiece a trabajar para hacer cuanto antes de esa zona un espacio de paseo y disfrute para los ciudadanos.

Pisar los terrenos de Naval Gijón no es algo desconocido para buen número de gijoneses, debido a que ese espacio ha acogido las últimas ediciones de la Semana Negra. Ahora se va a transformar en un área empresarial ligada a la economía azul, con espacios para servicios terciarios en los bajos y primeras plantas de los edificios. El proyecto ha sido bautizado como Naval Azul, y en él se incluye adecuar espacios para el disfrute del ciudadano, integrando así en la ciudad esa nueva zona empresarial y conectando con el mar esa zona de El Natahoyo. Es esto último lo que se podrá efectuar con mayor prontitud, con la urbanización de la franja costera, donde se creará un espacio similar a otros paseos de la franja marítima gijonesa.

Para la compra de los 38.848,24 metros cuadrados que actualmente son propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón y que albergarán el ambicioso proyecto de Naval Azul ya hay un acuerdo de compra. Los trámites para formalizar la adquisición de esa parcela llevarán, según los cálculos municipales, seis meses, y a continuación el Ayuntamiento comenzará la elaboración del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Naval Gijón, que incluye los terrenos del Puerto y los que el Ayuntamiento también negocia adquirir a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), que posee el 35,3% restante de los 60.085 metros cuadrados que suman los terrenos del antiguo astillero gijonés.

Mientras se lleva a cabo la redacción se urbanizarán las zonas que no van a ser edificables. Esa actuación forma parte de la primera fase del desarrollo del plan para transformar el suelo del antiguo astillero en un nuevo polo económico con actividades empresariales limpias y ligadas de una u otra forma al mar.

Además del potencial económico que tiene el proyecto para Gijón, en la presentación también se hizo hincapié por parte de la Alcaldesa en que la compra de ese suelo permitirá abrir al mar una parte de la ciudad. "Se lo debíamos a El Natahoyo", señaló Moriyón entonces. Y el barrio no tendrá que esperar a que se desarrolle el PERI para poder tener ese acceso al mar, con los planes municipales para acelerar la urbanización del futuro paseo marítimo.

Empresas tractoras

En cuanto al desarrollo de la zona para crear uno de los grandes polos empresariales de Gijón, junto al Parque Científico y Tecnológico, el Ayuntamiento está buscando ya empresas para que se asienten en esos terrenos. Una búsqueda que se está haciendo fuera de Asturias, sondeando entre otras a empresas que podrían tener un efecto tractor en su sector, cuya presencia en el antiguo astillero además podría hacer más atractivo para otras empresas de menor tamaño posicionarse también en Naval Gijón.

Además, ese futuro polo económico no contará sólo con edificios privados, sino que los planes municipales pasan por que el parque empresarial cuente con un edificio municipal al que se trasladaría uno de los servicios del Ayuntamiento de Gijón.

El desarrollo de este área empresarial, según apuntó en la presentación del viernes la vicealcaldesa y edil del área económica, convertirá Naval Gijón en un "polo económico de primer orden", siguiendo el ejemplo de desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Gijón "pero adaptándose a la modernidad de los tiempos".

A diferencia del Parque Científico y Tecnológico, ubicado en la periferia de la ciudad y vinculado a la Universidad integrando la Milla del Conocimiento, el futuro área empresarial de Naval Gijón ligada a la economía azul estará en el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento ya está buscando experiencias de éxito en cuanto a la integración urbana de antiguas zonas industriales reconvertidas a modernos espacios empresariales y con cabida para las actividades de ocio y disfrute de la ciudadanía. El LX Factory de Lisboa está sirviendo de inspiración para el proyecto gijonés.

Esa franja de terreno cuya urbanización va a acelerar el Ayuntamiento coincidirá con los espacios que le ceda gratuitamente la Autoridad Portuaria de Gijón. Esa cesión gratuita de parte del suelo es el motivo por el que la venta de la parcela del Puerto en Naval Gijón se cerrará en menos de los 5,16 millones de euros en los que una tasadora oficial ha valorado ese suelo portuario. La ley permite al Puerto transferir gratuitamente a otra administración, en este caso el Ayuntamiento, terrenos que no vayan a destinarse a un aprovechamiento lucrativo, como los que integrarán el futuro paseo marítimo de ese área. No ocurre lo mismo con los terrenos que se van a destinar a la venta de parcelas o a la edificación, que legalmente el Puerto está obligado a venderlos. Eso sí, al hacerlo a otra administración, no precisa sacarlos a subasta. ¿A cuánto ascenderá la rebaja en la factura para el Ayuntamiento? Eso es lo que ahora están analizando técnicos de ambas partes, pero la Alcaldesa ya adelantó que será "un gesto, no una rebaja sustancial".