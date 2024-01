Cuando la comunidad muta en hotel: hablan los gijoneses que comparten bloque con pisos turísticos

Cuenta María José Cuervo que tiene 63 primaveras y que lleva viviendo en el mismo bloque de la calle Ezcurdia, a tiro de piedra de San Lorenzo, desde los 25. Su comunidad la componen diez viviendas. Algunas, pisos turísticos. Tiene uno justo debajo de su suelo. Fiestas en las que ha tenido que llamar a la Policía, gritos y trasiego de maletas articulan el rosario de malas experiencias vividas. Su caso no es el único. Otros muchos vecinos de la ciudad conviven en sus bloques con viviendas de uso turístico. "No estoy en su contra. Estoy en contra de que no se controlen", explica Cuervo.

El caso de esta mujer, vicepresidenta de la Federación de asociaciones de vecinos, se repite en otras zonas de la ciudad. Es la cara "B" del boom turístico en Gijón en los últimos años. Unas consecuencias negativas para los vecinos que ahora el gobierno local se ha propuesto limitar al haber aprobado el fin de la concesión de los permisos a esta clase de alojamientos, los VUT, durante el próximo año en Cimadevilla, el Centro y el barrio de La Arena. La experiencia de Cuervo es particular. Y ella misma, y el resto de testimonios, indican que casos como los que relatan se dan cuando los visitantes ponen por delante su ocio, en vez de la convivencia.

"El problema es que no hay ningún control. No se controla nada. Si vinieran a dormir y se comportaran, a mí me daría lo mismo", añade Cuervo, que tiene conocimiento de la existencia de otros bloques con pisos turísticos por la zona en la que ella vive y en la calle Aguado. "Entiendo que la gente que viene está de vacaciones. Pero claro, nos toca escuchar ruidos, golpes, portazos... y cada vez hay más pisos turísticos en el barrio", resume. "Esto siempre lo hubo. Siempre hubo gente que alquilaba habitaciones a ‘foriatos’, pero lo que no puede ser es que la persona que lo alquila, que lo hará de buena fe, se lucre molestando a los demás", resume.

La moratoria de permisos a viviendas turísticas deja fuera zonas de la ciudad alejadas de la playa de San Lorenzo. Es el caso, por ejemplo, del barrio de Viesques. Allí vive también desde hace décadas, en una urbanización de la calle Pintor Alejandro, Carmela Álvarez. En su comunidad también hay pisos turísticos. Su experiencia es mejor que la de María José Cuervo, pero aún así en esa comunidad están estudiando prohibir su proliferación. "Tenemos ya alguno y no dieron problemas, pero la gente no está de acuerdo en que los haya, porque si está tan masificado pueden venir aquí, que es una zona residencial y tranquila. Se cambiaría el concepto", valora.

En la urbanización de Carmela Álvarez, cuenta, suelen acudir familias con hijos y parejas. Insiste en que no han tenido quejas reseñables. Temen ahora que, con la moratoria, los pisos turísticos puedan dar el salto a Viesques. "Cuando se cierra el aparcamiento al coche en el Centro, los coches van a otras zonas. Con esto puede pasar lo mismo", analiza. "Tenemos que tener un control y que se haga un uso responsable, porque si no se puede desmadrar", añade. José Ramón Menéndez, por su parte, es vecino cercano a la avenida de José Manuel Palacio, cerca de la playa de Poniente. En su edificio, calcula, el diez por ciento de las viviendas son turísticas. "Hay una parte de los que vienen que son civilizados, pero nos hemos encontrado fiestas en los rellanos. Es lo normal cuando vienen jóvenes y les entiendo, pero hay que entender también que esto no es un hotel", dice. "Con las viviendas de uso turístico ha pasado como con los patinetes o el plumero de la pampa. Se dejó ir de madre", finaliza.