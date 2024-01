«Mazcaraos» defiende la corona del Antroxu gijonés

«Estamos muy nerviosos, más de lo que estábamos otros años». Se trata de una charanga relativamente joven. Nació en pandemia. Participó por primera vez en el concurso en 2022 con un segundo puesto. Y en 2023 consiguieron el triunfo. Cristina Pérez, la presidenta de «Los Mazcaraos», es consciente que defender la corona de ganadores siempre lleva una presión extra. Pero por la trayectoria que lleva esta formación, aún más. «Nuestras expectativas son muy altas para intentar superarnos otro año más, pero lo intentaremos».

En torno a 60 componentes integran esta charanga que alterna sus ensayos entre el Colegio de Educación Especial de Castiello o El Coto. La agrupación se creó a partir de componentes de otras formaciones, y uno de los rasgos que la caracteriza es su juventud. «Posiblemente seamos la más joven de todas, con una media de edad en torno a los 30 como mucho», explica Pérez, que ahonda también en la clave de que exista un relevo generacional para mantener con vida una tradición y un concurso que alcanza este año su trigésimo sexta edición: «Es muy importante que la gente joven vaya cogiendo la forma y hábitos para que las charangas continúen muchos años más».

Sin ser algo buscado, el grupo se ha formado desde una base muy juvenil que además ha recibido en apenas dos participaciones el reconocimiento del jurado. El pasado año «Mazcaraos» presentaron una actuación en la que recogían a un poblado indio, con canciones en las que analizaban temas de actualidad, como la subida de la luz y el gas, o las luchas de poder. Ahora avanzan una pequeña pista de lo que van a presentar: «Este año vamos despacio, pero viajaremos muy lejos».

El segundo y primer puesto no les hace perder perspectiva. «Ha sido todo a base de mucho trabajo. Todas las charangas se superan, así que mantenemos la misma filosofía, que pasa por ejecutar de la mejor manera posible lo que tenemos en mente y tratar de conseguirlo por todos los medios. No solo nos preocupamos del disfraz y la puesta en escena, sino también en la música, bailes y percusión». No obstante, también Cristina Pérez desvela como claves del éxito priorizar «el desarrollo de una actuación fluida y muy dinámica, tanto es así que este año llevamos 13 canciones a desarrollar en solo 10 minutos».

La presidenta de «Mazcaraos» empezó con 10 años a participar en el Antroxu y ya lleva 26 disfrutando de la experiencia. «He pasado ya por todo, cuando se entra aquí ya no se sale», confiesa, antes de poner en valor el peso de las charangas en la celebración del Carnaval en Gijón: «Cada año hemos ganado más responsabilidad, intentamos que se valore también, porque el público piensa muchas veces que el trabajo es mucho más light. Hay muchas horas de ensayo y talleres detrás, pero merece mucho la pena.