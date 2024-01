Las empresas apuestan por el azul de Naval: el proyecto para el antiguo astillero convence a las compañías de Gijón

El proyecto de Naval Azul tiene tirón. Empresas gijonesas englobadas dentro de la denominada economía azul, la relacionada de alguna manera con el mar, apuestan por el proyecto municipal para los terrenos del antiguo astillero. El polo empresarial proyectado para la zona, presentado el pasado viernes por el gobierno local, ha despertado el interés de varias compañías locales, que ven en este sector una opción de futuro y no descartan su posible traslado al Natahoyo.

Fidel Delgado, directivo de la empresa Neogalgae, que elabora productos con microalgas, explica que "la economía azul va a ser uno de los grandes pilares de la nueva economía a nivel mundial en los próximos 10 años, por lo que vemos de forma muy positiva y optimista que la ciudad, el Ayuntamiento, apueste tan decididamente por impulsar la economía azul" con el proyecto para Naval Gijón.

Dicho esto, el directivo de Neoalgae advierte de que "tiene que ser una apuesta decidida, no puede ser a medio gas, porque ya hay otras zonas con apuestas muy fuertes por la economía azul, con proyectos importantes, como los que se impulsan en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife o en Saint Nazaire (Francia)". En la localidad gala intentaron captar a la empresa gijonesa, ofreciéndole participar en el mayor polo de Europa de desarrollo vinculado a las microalgas, que cuenta ya con varias empresas de este sector.

Delgado aboga porque en Gijón "seamos ambiciosos, hay que pensar a lo grande y desarrollar un proyecto desde el ámbito empresarial y gubernamental" aunque su empresa, ubicada en el polígono de Lloreda, no tiene previsto trasladarse, no cierran la puerta al futuro parque empresarial de Naval Gijón, si bien no cierra del todo la puerta: "Dependerá de si hay infraestructuras en las que pudiéramos tener bombeo directo de agua de mar y los terrenos son asequibles para nosotros; no lo descartamos".

Quien sí ve más fácil que su empresa acabe estableciéndose en el antiguo astillero es Raúl Álvarez, director de Azisa. Esta empresa, que fabrica drones, tuvo que ir de hurtadillas al río Piles para probar su primer dron marino y acabó por instalar en su nave del polígono de Los Campones una piscina como las que puede haber en cualquier chalé para poder probar sus vehículos marinos y submarinos. "Tener esa dársena donde empresas podamos hacer pruebas, sería la leche", señala respecto a las posibilidades del área de Naval Gijón para su compañía.

Más allá de lo que a su propia empresa se refiere, Naval Azul "me parece una oportunidad que Gijón no debe dejar pasar. Hacer una Milla Náutica, en cierta manera, podría hacer crecer el talento que tenemos aquí. Le pediría a las administraciones que se pongan de acuerdo y a las partes que hay, como Pymar" para que el proyecto", señala.

Tamara Fernández, socia fundadora de Ingeniacity, ingeniería ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón que desarrolla proyectos para diversos sectores de actividad vinculados al mar, resalta que "Gijón es una ciudad que debe aprovechar su acceso al mar, y el mejor punto para hacerlo es, justamente, los antiguos terrenos de Naval Gijón. Creo que puede ser una gran oportunidad para atraer empresas del sector y continuar con el crecimiento de un Gijón innovador". Esta empresa valorará su traslado a Naval Gijón cuando el futuro parque empresarial sea una realidad, dicho lo cual, Fernández considera que "es muy posible que nos interese movernos a esa ubicación".

El potencial del proyecto Naval Azul no sólo lo ponen de manifiesto empresas vinculadas a nuevos sectores de actividad. También otras con larga tradición marítima, como el Grupo Junquera Marítima, cuya presidenta, Teresa Fernández Marmiesse, señala que "parece un proyecto interesante para la ciudad que, además de mejorar urbanísticamente esa zona, creará un polo de actividad encuadrado dentro de la economía azul, un sector en el que nuestro grupo de empresas lleva desarrollando sus actividades desde hace más de 100 años, desde las más tradicionales hasta la última creación de un "hub" de innovación en el sector marítimo", mostrando su deseo de que el proyecto "sea una realidad lo antes posible".

Por su parte, la gerente del Puerto Deportivo de Gijón, Flor Guardado, señala que "Gijón como ciudad marítima con recursos vinculados al mar está obligada a desarrollar la economía azul, la UE está impulsándola con ayudas para ir hacia una economía que cuide el medioambiente marino, por lo que su potencial es indiscutible. Hace ya un tiempo que la ciudad está poniendo en valor muchos de sus recursos bajo dos de los principios básicos que debe cumplir la economía azul: la sostenibilidad y la innovación", apuntando que esa es la senda que también se ha tomado en proyectos vinculados a la náutica de recreo y al turismo costero, sectores dentro de los que se encuadra el Puerto Deportivo de Gijón, que Guardado pone como ejemplo de desarrollo de economía azul por "sus certificaciones en calidad y medioambiente". Además, Guardado considera que Gijón no puede quedarse atrás en el desarrollo de la economía azul en todas sus facetas.