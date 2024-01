La inmobiliaria del crimen de Fran Tobajas cierra y alquila su local

La inmobiliaria Golden Star luce estos días cerrada y con un cartel de «Se alquila». Era el negocio que había impulsado, con mucho esfuerzo, Fran Tobajas, el gijonés que falleció asesinado, a pocos metros del local, el pasado 20 septiembre y a manos de su asesino confeso, Felipe de Arriba, que le asestó dos puñaladas. La familia de la víctima, que hasta ahora había tratado de mantener la visión laboral de Tobajas, ha optado por cerrar el local y ponerlo en alquiler para tratar de pasar página.

El local está ubicado en el número 51 de la calle Campo Sagrado y tiene una fachada con aspecto de mármol, y desde hacía años era la única sede de esta inmobiliaria, que además de asesorar a clientes para acceder a una vivienda ofrecía también préstamos de capital privado y labores de asesoramiento jurídico. Todas estas tareas eran gestionadas o supervisadas por Tobajas, que era también el rostro más visible del negocio y el principal interlocutor para la mayoría de los clientes.

Francisco Javier Rodríguez Tobajas, de 55 años, fue asesinado a sangre fría aquel terrible 20 de septiembre y a escasos metros de su negocio. Felipe de Arriba lo esperaba oculto tras una furgoneta aparcada en la calle y lo atacó de manera repentina con un cuchillo cuando salía de su coche de empresa acompañado por una de sus dos hijas, que facilitó una movilización inmediata de autoridades y sanitarios. Pero no pudo ser. Tobajas falleció en la misma escena del crimen, y De Arriba no tardó mucho en ser localizado. Se ausentó de la escena, pero no se opuso a su detención cuando los agentes se lo encontraron esa misma mañana caminando por el entronque entre las calles María Cristina y Duque de Rivas. Un par de meses después, el asesino confeso –reconoció desde el principio el crimen– hizo pública una carta de arrepentimiento, disculpándose con la familia, pero insistiendo en la que siempre fue su explicación: que se había arruinado por un supuesto crédito vinculado a la inmobiliaria. La familia, por eso, y a través de su abogado, rechazó aceptar cualquier tipo de disculpa que, sospechan, lo que buscaba era aspirar a una futura rebaja de condena.